Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4005 (-0.0158) 
Евро: 72.4992 (+0.0216) 
Золото: 37.27 $/гр (+0.4) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Минобразования КР разработало проект Национальной квалификационной системыМинобразования КР разработало проект Национальной квалификационной системыЧолпон Джакупова отказалась от мандата депутата Жогорку КенешаЧолпон Джакупова отказалась от мандата депутата Жогорку Кенеша

В ЖК вместо Ч.Джакуповой может прийти Дуйшон Торокулов

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400635-ru.html

Похожие новости

Сбылась мечта ученика 2-класса, пожелавшего сделать совместное фото с А.Атамбаевым

Техплатформа "Биомедицина" подготовит перечень совместных проектов и "дорожную карту" по их реализации

Практика показала, именно выпускники совместных программ Фонда Ханнса Зайделя и АГУПКР получают карт-бланш

В борьбе с коррупцией нужно не только увольнять, но и выявлять и пресекать совместными усилиями коррупционные правонарушения – Генпрокурор

Скорбим вместе с вами. Кыргызстанцы несут цветы и свечи к посольству РФ

30 декабря 2016, 17:10       Комментарии

В Жогорку Кенеш вместо депутата Чолпон Джакуповой ("Бир Бол"), сдавшей мандат, может прийти Торокулов Дуйшон Гуламкадырович. Как сообщили 30 декабря АКИpress в секретариате парламентской фракции, место Ч.Джакуповой займет следующий по списку кандидат.
Под №15 в списке "Бир Бола", зарегистрированном в Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов, стоит Д.Торокулов, №16 - Амракулова Салима Номановна, №17 - Мирзахмедов Нурболот Сабиржанович.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум