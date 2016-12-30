В ЖК вместо Ч.Джакуповой может прийти Дуйшон Торокулов

30 декабря 2016, 17:10 Комментарии

В Жогорку Кенеш вместо депутата Чолпон Джакуповой ("Бир Бол"), сдавшей мандат, может прийти Торокулов Дуйшон Гуламкадырович. Как сообщили 30 декабря АКИpress в секретариате парламентской фракции, место Ч.Джакуповой займет следующий по списку кандидат.

Под №15 в списке "Бир Бола", зарегистрированном в Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов, стоит Д.Торокулов, №16 - Амракулова Салима Номановна, №17 - Мирзахмедов Нурболот Сабиржанович.