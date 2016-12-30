Кыргызалтын вновь выиграл в канадском суде против трех компаний и Белоконя

30 декабря 2016, 17:07 Комментарии

ОАО "Кыргызалтын" вновь выиграла в канадском суде в объединенном деле против трех компаний "Систем Мюхендислик", "Стэнс Энерджи Корп.", "Энтес Индастриал" и Валерия Белоконя. Об этом сообщили в Кыргызалтыне.

Как сообщается, в среду, 29 декабря 2016 года, апелляционный суд Онтарио (высшая судебная инстанция провинции Онтарио) вынес решение об отказе в удовлетворении апелляции истцов: Sistem Muhendislik Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Entes Industrial Plants Constraction & Erection Constracting Co. Inc. и гражданина Валерия Белоконя на решение Высшего суда Онтарио от 11 июля 2016 года.

Тем самым, решение Высшего суда Онтарио, вынесенное в пользу ОАО "Кыргызалтын", оставлено в силе.

Напомним, что 11 июля указанная судебная инстанция Канады по итогам рассмотрения исков о признании КР бенефициаром акций ОАО "Кыргызалтын" в компании "Центерра Голд Инк." и взыскании более 60% акций в собственность истцов в счет исполнения арбитражных решений против КР на общую сумму около $165 млн.

Суд постановил, что все акции ОАО "Кыргызалтын" в "Центерра Голд Инк." являются исключительно собственностью "Кыргызалтына", а не правительства Кыргызстана, как ошибочно считали истцы. Теперь согласно указанным решениям судов Канады акции в "Центерра Голд Инк." не могут быть конфискованы какими-либо сторонами, имеющими претензии к КР.

Трое из проигравших в рассмотренном судьей Конвей судебном процессе сторон - турецкие компании Sistem Mühendislik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Entes Industrial Plants Construction & Erection Contracting Co. Inc. и Валерий Белоконь обжаловали ее решение, в то время как канадская компания Stans Energy Corp. решила не оспаривать решение. Все аргументы трех истцов в рамках апелляции были единогласно отклонены коллегией из трех судей Апелляционного суда, в которую вошли судьи Элеанор Кронк, Рассел Юрианц и Лоис Робертс. Приняв во внимание убедительность аргументов представителей ОАО "Кыргызалтын", суд согласился с доводами представителя предприятия.

Как уточнили в Кыргызалтыне, в настоящее время у истцов есть возможность обратиться в Верховный суд Канады с просьбой о даче разрешения на обжалование для рассмотрения спора перед коллегией Верховного суда, состоящей из 9 судей. Однако, подобное "разрешение на подачу апелляции" в Верховный суд Канады предоставляется очень редко. Ранее Верховный суд Канады отказал в предоставлении разрешения Sistem обжаловать более раннее решение Апелляционного суда Онтарио по жалобе ОАО "Кыргызалтын", в котором суд определил, что юристы Sistem должным образом не уведомили Кыргызскую Республику в лице правительства страны о судебном разбирательстве.

"Победа в суде 29 декабря 2016 года, вероятнее всего, обеспечит окончание участия ОАО "Кыргызалтын" в серии споров в канадских судах, которые длились более пяти лет", - отметили представители предприятия.