В Бишкеке наградили победителей Школьной лиги района

30 декабря 2016, 17:07 Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. В малом зале заседаний Октябрьской администрации наградили победителей районного этапа Школьной лиги. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города Бишкек.

Победителей поздравила заместитель главы по социальным вопросам Татьяна Кузнецова.

Всем победителям были вручены спортивные кубки, медали и дипломы. Всего в школьной лиге района приняли участие свыше 1200 детей, которые соревновались в 13 видах спорта.

По результатам проведенного районного этапа в общекомандном зачете первое место заняли учащиеся учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии №17, второе место - школа №26 и третье - СШ №64.