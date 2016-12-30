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Чолпон Джакупова отказалась от мандата депутата Жогорку КенешаЧолпон Джакупова отказалась от мандата депутата Жогорку КенешаВыборы мэра Бишкека пройдут 11 январяВыборы мэра Бишкека пройдут 11 января

В Бишкеке наградили победителей Школьной лиги района

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400630-ru.html

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В МЧС КР наградили самых лучших сотрудников 2016 года

30 декабря 2016, 17:07       Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. В малом зале заседаний Октябрьской администрации наградили победителей районного этапа Школьной лиги. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города Бишкек.
Победителей поздравила заместитель главы по социальным вопросам Татьяна Кузнецова.
Всем победителям были вручены спортивные кубки, медали и дипломы. Всего в школьной лиге района приняли участие свыше 1200 детей, которые соревновались в 13 видах спорта.
По результатам проведенного районного этапа в общекомандном зачете первое место заняли учащиеся учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии №17, второе место - школа №26 и третье - СШ №64.

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