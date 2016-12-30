Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4005 (-0.0158) 
Евро: 72.4992 (+0.0216) 
Золото: 37.27 $/гр (+0.4) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Выборы мэра Бишкека пройдут 11 январяВыборы мэра Бишкека пройдут 11 январяСуд Канады постановил оставить 60% акций "Центерры" в "Кыргызалтыне"Суд Канады постановил оставить 60% акций "Центерры" в "Кыргызалтыне"

ЦИК прекратила полномочия депутата ЖК Чолпон Джакуповой

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400628-ru.html

Похожие новости

ЦИК отозвал депутатский мандат у Чолпон Джакуповой

В ЖК вместо Ч.Джакуповой может прийти Дуйшон Торокулов

Чолпон Джакупова отказалась от мандата депутата Жогорку Кенеша

В парламенте Турции сделан новый шаг к расширению полномочий Эрдогана

В Бишкекском горкенеше новые депутаты-женщины не знают, с чего начнут работу

30 декабря 2016, 16:52       Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша от фракции "Бир Бол" Чолпон Джакуповой. Как сообщили 30 декабря АКИpress в пресс-службе ЦИК, парламентарий написала заявление о сложении с себя полномочий с 1 января 2017 года, которое подписал Центризбирком.
Ранее Ч.Джакупова заявила, что сдаст мандат, если внесение изменений в Конституцию будет поддержано на референдуме 11 декабря.
28 декабря президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал закон о внесении поправок в Конституцию, за которые проголосовало почти 80% избирателей.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум