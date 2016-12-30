ЦИК прекратила полномочия депутата ЖК Чолпон Джакуповой

30 декабря 2016, 16:52 Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша от фракции "Бир Бол" Чолпон Джакуповой. Как сообщили 30 декабря АКИpress в пресс-службе ЦИК, парламентарий написала заявление о сложении с себя полномочий с 1 января 2017 года, которое подписал Центризбирком.

Ранее Ч.Джакупова заявила, что сдаст мандат, если внесение изменений в Конституцию будет поддержано на референдуме 11 декабря.

28 декабря президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал закон о внесении поправок в Конституцию, за которые проголосовало почти 80% избирателей.