Избавившийся от инвалидной коляски Аскат Букараев: Слезно прошу президента разобраться в нашей сложной ситуации

30 декабря 2016, 16:53 Комментарии

В преддверии Нового года кыргызстанец Аскат Букарбаев обращается к Алмазбеку Атамбаеву с обращением, в котором делиться своей проблемам, в надежде на то, что президент сможет помочь в решении сложившейся ситуации.

Аскату 27 лет, ему поставили диагноз гемофилия/А – редкое заболевание, связанное с нарушением процесса свертывания крови и он получил 1-группу инвалидности.

"С тех пор моя семья испытывает колоссальные трудности. Живем в Бишкеке уже давно, с 1994 года. В 1999 году были вынуждены продать наш дом для моего лечения. По сей день собственного жилья не имеем. Все это время мы переезжали из одной квартиры в другую, испытывая всякого рода трудности со здоровьем и финансами", — пишет Аскат.

С последнего помещения на территории небольшого бетонного завода, где они проживали, семья Букарбаевых была вынуждена переехать.

"За мизерную плату, добрые люди любезно предоставляли нам жилье. Условия были не самые лучшие, но другого выхода у нас не было. Сейчас проживаем в маленьком вагончике всей семьей. Условий никаких нет. В зимний период нам приходится очень тяжело", — делиться молодой человек.

1 of 5 Мама Аската работает сестрой-хозяйкой в республиканском центре психиатрического здоровья, отец – электрик в Министерстве здравоохранения.

"Все заработанные деньги мои родители вынуждены трать на приобретение дорогих медикаментов и лечебных процедур. На другое финансов не хватает. Моя большая мечта детства избавиться от костылей, инвалидной коляски, встать на ноги и жить полной жизнью. Вторая мечта – это иметь свой собственный дом, где я буду жить спокойно и счастливо со свой семьей. Моя первая мечта сбылась, я перенес несколько тяжелых операций, множество процедур и лечении. Сейчас я встал на ноги и теперь могу ходить", — пишет Аскар.

1 of 2 Сейчас он стремится к исполнению своей второй мечты, но для этого ему требуется помощь. В своем письме он обращается к президенту Алмазбеку Атамбаеву.

"Я бы не хотел ни к кому обращаться и сделать все сам. Но современные реалии жизни диктуют свои условия, и приобретение собственной недвижимости становится практически непосильным. Все же мечта моя горит, и я искренне верю, что именно вы сможете в данной ситуации помочь.

Уважаемый Алмазбек Шаршенович, я вынужден обратиться к Вам как к президенту и просто заботливому и чуткому Лидеру нации. Слезно прошу Вас разобраться в нашей сложной ситуации и помочь. Вы единственная наша надежда. Где мне еще искать помощи, я не знаю. Искренне верю, что Вы откликнитесь на это письмо и примете необходимые меры", — пишет в своем обращении Аскат Букарбаев.