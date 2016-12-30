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Суд Канады постановил оставить 60% акций "Центерры" в "Кыргызалтыне"

Источник:
http://knews.kg/2016/12/sud-ka...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400626-ru.html

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30 декабря 2016, 16:42       Комментарии

ОАО "Кыргызалтын" выиграло в канадском суде в объединенном деле против компаний "Систем Мюхендислик", "Стэнс Энерджи Корп.", "Энтес Индастриал" и Валерия Белоконя.
По данным пресс-служба акционерного общества, 29 декабря Апелляционный суд Онтарио (высшая судебная инстанция провинции Онтарио) вынес решение об отказе в удовлетворении апелляции истцов: Sistem Muhendislik Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi,  Entes Industrial Plants Constraction & Erection Constracting Co. Inc. и гражданина Валерия Белоконя на решение Высшего суда Онтарио от 11 июля 2016 года.
"Тем самым решение Высшего суда Онтарио, вынесенное в пользу ОАО "Кыргызалтын", оставлено в силе. Напомним, что 11 июля указанная судебная инстанция Канады (судья Конвей) по итогам рассмотрения исков о признании Кыргызской Республики бенефициаром акций ОАО "Кыргызалтын" в компании "Центерра Голд Инк." и взыскании более 60% акций в собственность истцов в счет исполнения арбитражных решений против КР общую сумму около $165 млн. Суд однозначно постановил, что все акции ОАО "Кыргызалтын" в "Центерра Голд Инк." являются исключительно собственностью ОАО "Кыргызалтын", а не правительства Кыргызской Республики, как ошибочно считали истцы. Теперь, согласно указанным решениям судов Канады, акции в "Центерра Голд Инк." не могут быть конфискованы какими-либо сторонами, имеющими претензии к Кыргызской Республике", – напоминают в пресс-службе.
Трое из проигравших в судебном процессе сторон (гражданин Латвии, Валерий Белоконь и турецкие компании Sistem Mühendislik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi и Entes Industrial Plants Construction & Erection Contracting Co. Inc.) обжаловали ее решение, в то время как канадская компания "Stans Energy Corp." решила не оспаривать решение.
"Все аргументы трех истцов в рамках апелляции единогласно отклонены коллегией из трех судей Апелляционного суда. Приняв во внимание убедительность аргументов представителей ОАО "Кыргызалтын" в суде (Baker McKenzie), суд согласился с доводами акционерного общества. В настоящее время у истцов есть возможность обратиться в Верховный суд Канады с просьбой о даче разрешения на обжалование для рассмотрения спора. Ранее Верховный суд Канады отказал в предоставлении разрешения Sistem обжаловать более раннее решение Апелляционного суда Онтарио по жалобе ОАО "Кыргызалтын", в котором суд определил, что юристы Sistem должным образом не уведомили Кыргызскую Республику в лице правительства о судебном разбирательстве", – говорится в сообщении.
Победа в суде обеспечит окончание участия ОАО "Кыргызалтын" в серии споров в канадских судах, которые длились более пяти лет.

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