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Как и где провести выходные в столице: новогодняя афиша

Источник:
http://ru.sputnik.kg/culture/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400625-ru.html

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30 декабря 2016, 16:41       Комментарии

Пятница, 30 декабря Балет "Щелкунчик". На сцене будет происходить настоящее волшебство. Юные балерины предстанут в образах принцесс, мышей и волшебниц. На этот спектакль стоит пойти хотя бы для того, чтобы услышать исполнение "Феи драже" Чайковского в исполнении симфонического оркестра театра. Начало в 17.00, стоимость билета - 300 сомов.
Концерт Салтанат Ашировой. Певица приглашает на свое последнее в уходящем году выступление. Обещает порадовать новыми музыкальными творениями и поднять новогоднее настроение. Начало в 21.00 в Studio 247.
Суббота, 31 декабря Праздничная программа столичных гуляний - первое, на что стоит обратить внимание в эти выходные. Тут вам и концерт отечественных звезд, и ярмарки, и даже несколько праздничных фейерверков. Не беспокойтесь, что не сможете добраться до дому - общественный транспорт будет работать до часу ночи.
Новогодний утренник. База "Чункурчак" приглашает лыжников и сноубордистов встретить Новый год. Будут все главные атрибуты праздника: нарядная елка, Дед Мороз и Снегурочка, хороводы и конфеты. А еще тем, кто придет в карнавальных костюмах, достанется бесплатный скипас на весь день. Начало праздника в 11.00.
Новогодняя вечеринка в столичном баре. Если вы еще не решили, где встретить 2017 год, то отправляйтесь в бар "Чемодан Зусмановича". Праздник пройдет по лучшим советским традициям - с тазиком оливье, фейерверком и конфетти. Начало в 21.00. Вход свободный.
Воскресенье, 1 января Премьера мультфильма "Три богатыря и Морской царь". Это продолжение популярной мультяшной эпопеи про героев русского эпоса. В очередной раз им предстоит спасти княжество от опасности и победить врага. Картинка в мультике по-прежнему красивая, а реплики героев - острые и саркастичные. Смотрите во всех кинотеатрах сети Cinematica с 1 января.
Забег обещаний. Участникам предстоит преодолеть дистанцию 2 017 метров. По мнению организаторов спортивного мероприятия, такая авантюра поможет участникам поверить в себя, исполнение всех желаний и достижение целей в грядущем году. Нужно только уговорить себя выбраться из теплой постели утром 1 января. Старт будет дан в 11.30 в Ботаническом саду имени Э. Гареева.
Новогодний бранч. Sierra Coffee приглашает всех на традиционный поздний завтрак. Это хороший вариант для тех, кто любит поспать. Здесь можно встретиться с друзьями и отлично провести время за едой и неспешными беседами о планах на предстоящий год. Начало бранча в 11.30.
Концерт "Брат the Band". Трогательные песни этой группы помогут взбодриться даже после самой бурной ночи. А 1 января ведь ничего другого и не нужно, кроме бодрости духа и трезвых мыслей. Начало вечера в 21.00. Вход свободный.
Можно отправиться за город и развлечься на свежем воздухе - покататься на лыжах, коньках или санках. В конце концов, подышать свежим воздухом и полюбоваться на заснеженные горные вершины.
Sputnik Кыргызстан желает всем веселого Нового года!

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