В МЧС КР наградили самых лучших сотрудников 2016 года

30 декабря 2016, 16:11 Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. В Центре управления кризисными ситуациями МЧС КР в режиме он-лайн прошла церемония награждения отличившихся военнослужащих и госслужащих МЧС КР за добросовестный и плодотворный труд в сфере предупреждения и ликвидации ЧС. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

Были награждены спасатели, пожарные, фельдшеры, водители, педагогии МЧС - сотрудники, которые в своей работе отличились при выполнении своих обязанностей.

Так, были вручены следующие награды МЧС КР: "Почетная грамота", "За участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций", "За отвагу на пожаре", "За заслуги".

Награды вручил заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики полковник Калыс Ахматов. Замминистра ЧС КР полковник К.Ахматов поздравил всех сотрудников с наступающим Новым годом, пожелал всем семейного благополучия и спокойствия в каждом доме.