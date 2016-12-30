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В МЧС КР наградили самых лучших сотрудников 2016 года

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400623-ru.html

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30 декабря 2016, 16:11       Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. В Центре управления кризисными ситуациями МЧС КР в режиме он-лайн прошла церемония награждения отличившихся военнослужащих и госслужащих МЧС КР за добросовестный и плодотворный труд в сфере предупреждения и ликвидации ЧС. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
Были награждены спасатели, пожарные, фельдшеры, водители, педагогии МЧС - сотрудники, которые в своей работе отличились при выполнении своих обязанностей.
Так, были вручены следующие награды МЧС КР: "Почетная грамота", "За участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций", "За отвагу на пожаре", "За заслуги".
Награды вручил заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики полковник Калыс Ахматов. Замминистра ЧС КР полковник К.Ахматов поздравил всех сотрудников с наступающим Новым годом, пожелал всем семейного благополучия и спокойствия в каждом доме.

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