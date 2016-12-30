Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4005 (-0.0158) 
Евро: 72.4992 (+0.0216) 
Золото: 36.87 $/гр (+0.23) 
Серебро: 0.52 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
облачно с прояснениями +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Президент Кыргызстана ратифицировал соглашение с Россией о пребывании граждан КР в РФПрезидент Кыргызстана ратифицировал соглашение с Россией о пребывании граждан КР в РФВ парламенте Турции сделан новый шаг к расширению полномочий ЭрдоганаВ парламенте Турции сделан новый шаг к расширению полномочий Эрдогана

Суд Онтарио (Канада) поддержал "Кыргызалтын" в иске против турецких бизнесменов и Валерия Белоконя

Источник:
http://24.kg/ekonomika/42663_s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400622-ru.html

Похожие новости

Президент подписал закон о ратификации протокола о сотрудничестве стран СНГ в вопросах возвращения несовершеннолетних на родину

"Кыргызалтын" подарил малоимущим детям из регионов зимнюю одежду

Уходящая администрация США ввела новые санкции против России

ЕЭК разработала порядок выплаты компенсации за нарушение обязательств стран ЕАЭС в области господдержки сельского хозяйства

Бизнесмены Хунаня (Китай) в 2017 году посетят Кыргызстан для изучения возможностей инвестирования

30 декабря 2016, 16:24       Комментарии

Апелляционный суд Онтарио отказал в удовлетворении апелляции истцов: Sistem Muhendislik Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Entes Industrial Plants Constraction & Erection Constracting Co. Inc. и гражданина Валерия Белоконя на решение Высшего суда Онтарио от 11 июля 2016 года. Об этом ИА "24.kg" сообщили в ОАО "Кыргызалтын".
<ul> <li>Таким образом, решение Высшего суда Онтарио, вынесенное в пользу ОАО "Кыргызалтын", оставлено в силе.</li> </ul> Напомним, истцы подавали в суд с требованием признать Кыргызстана бенефициаром акций ОАО "Кыргызалтын" в компании "Центерра Голд Инк." и взыскать более 60 процентов акций в их собственность в счет исполнения арбитражных решений против КР на сумму около $165 миллионов.
Суд постановил, что все акции "Кыргызалтына" в "Центерра Голд Инк." являются исключительно собственностью ОАО, а не правительства Кыргызстана. Акции компании в "Центерре" не могут быть конфискованы какими-либо сторонами, имеющими претензии к Кыргызстану. Трое из проигравших в судебном процессе сторон обжаловали это решение. Отказалась от претензий лишь канадская компания Stans Energy Corp.
<ul> <li>В итоге все аргументы трех истцов в рамках апелляции единогласно отклонены коллегией из трех судей Апелляционного суда.</li> </ul> "Приняв во внимание убедительность аргументов представителей "Кыргызалтына", суд согласился с доводами ОАО. Сейчас у истцов есть возможность обратиться в Верховный суд Канады с просьбой разрешить обжалование спора перед коллегией Верховного суда, состоящей из 9 судей. Однако подобное "разрешение на подачу апелляции" в Верховный суд Канады предоставляется очень редко", - комментируют в "Кыргызалтыне".
Ранее Верховный суд Канады отказал в разрешении Sistem обжаловать более раннее решение Апелляционного суда Онтарио по жалобе ОАО "Кыргызалтын". Суд определил, что юристы Sistem должным образом не уведомили Кыргызстан в лице правительства о судебном разбирательстве.
"Победа в суде 29 декабря 2016 года, вероятнее всего, обеспечит окончание участия ОАО "Кыргызалтын" в серии споров в канадских судах, которые длились более пяти лет", - заключают в "Кыргызалтыне".

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум