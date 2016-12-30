Суд Онтарио (Канада) поддержал "Кыргызалтын" в иске против турецких бизнесменов и Валерия Белоконя

30 декабря 2016, 16:24 Комментарии

Апелляционный суд Онтарио отказал в удовлетворении апелляции истцов: Sistem Muhendislik Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Entes Industrial Plants Constraction & Erection Constracting Co. Inc. и гражданина Валерия Белоконя на решение Высшего суда Онтарио от 11 июля 2016 года. Об этом ИА "24.kg" сообщили в ОАО "Кыргызалтын".

<ul> <li>Таким образом, решение Высшего суда Онтарио, вынесенное в пользу ОАО "Кыргызалтын", оставлено в силе.</li> </ul> Напомним, истцы подавали в суд с требованием признать Кыргызстана бенефициаром акций ОАО "Кыргызалтын" в компании "Центерра Голд Инк." и взыскать более 60 процентов акций в их собственность в счет исполнения арбитражных решений против КР на сумму около $165 миллионов.

Суд постановил, что все акции "Кыргызалтына" в "Центерра Голд Инк." являются исключительно собственностью ОАО, а не правительства Кыргызстана. Акции компании в "Центерре" не могут быть конфискованы какими-либо сторонами, имеющими претензии к Кыргызстану. Трое из проигравших в судебном процессе сторон обжаловали это решение. Отказалась от претензий лишь канадская компания Stans Energy Corp.

<ul> <li>В итоге все аргументы трех истцов в рамках апелляции единогласно отклонены коллегией из трех судей Апелляционного суда.</li> </ul> "Приняв во внимание убедительность аргументов представителей "Кыргызалтына", суд согласился с доводами ОАО. Сейчас у истцов есть возможность обратиться в Верховный суд Канады с просьбой разрешить обжалование спора перед коллегией Верховного суда, состоящей из 9 судей. Однако подобное "разрешение на подачу апелляции" в Верховный суд Канады предоставляется очень редко", - комментируют в "Кыргызалтыне".

Ранее Верховный суд Канады отказал в разрешении Sistem обжаловать более раннее решение Апелляционного суда Онтарио по жалобе ОАО "Кыргызалтын". Суд определил, что юристы Sistem должным образом не уведомили Кыргызстан в лице правительства о судебном разбирательстве.

"Победа в суде 29 декабря 2016 года, вероятнее всего, обеспечит окончание участия ОАО "Кыргызалтын" в серии споров в канадских судах, которые длились более пяти лет", - заключают в "Кыргызалтыне".