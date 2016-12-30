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Подарки президента Кыргызстана: елка, щенок, телефон и компьютер

Источник:
http://24.kg/vlast/42664_podar...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400621-ru.html

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Оснований даже говорить об импичменте президенту А.Атамбаеву нет – Анарбек Исмаилов

30 декабря 2016, 16:33       Комментарии

"Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подарил Эрлану Ташбаеву из села Масы Ноокенского района щенка породы алабай", - сообщил ИА "24.kg" глава отдела информационной политики аппарата президента Алмаз Усенов.
Уточняется, что маленький кыргызстанец написал президенту письмо, в котором попросил щенка, телефон, компьютер и возможность участвовать в президентской елке в Бишкеке.
Алмаз Усенов сообщил, что все просьбы ребенка исполнили.
Он добавил, что подарки вручат и другим детям, которые обращались к президенту. По его словам, дети просили в подарок начиная от телефонов, компьютеров до живых кроликов и лошадей.
Президентская елка: новогоднее путешествие по миру Подробнее
В Бишкеке 29 декабря состоялась президентская новогодняя елка, в которой участвовали Алмазбек Атамбаев и более тысячи детей из всех регионов страны. Среди них отличники, победители олимпиад, международных конкурсов и турниров, воспитанники детских домов, дети сотрудников правоохранительных органов, погибших на службе, и дети с ограниченными возможностями здоровья.

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