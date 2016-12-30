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Общественный транспорт стран ЕАЭС оснастят "тревожной кнопкой"

Источник:
http://knews.kg/2016/12/obshhe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400619-ru.html

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30 декабря 2016, 16:09       Комментарии

С 1 января 2017 года в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности колесных транспортных средств" вступает в силу требование об их обязательном оснащении в союзных странах устройствами вызова экстренных оперативных служб. Об этом говорится на сайте Евразийской экономической комиссии.
Речь идет о машинах, выпускаемых в ЕАЭС и принадлежащих к типу, оценка соответствия которого не была проведена до названной даты. Требование не распространяется на автомобили, находившиеся в эксплуатации до вступления в силу новой нормы.
"Обязательная установка на автотранспорте такого оборудования является важным этапом проводимой Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) совместно с государствами Союза работы по дальнейшему повышению безопасности колесных транспортных средств", – заявил член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков.
В случае аварии установленное на машине оборудование в автоматическом режиме или при нажатии "тревожной кнопки" информирует соответствующие службы. Получив сигнал, они  максимально быстро направляют свои бригады, в том числе медицинскую, на место происшествия. Соблюдается правило так называемого "золотого часа", когда пострадавший имеет наибольшие шансы на выживание. Оперативное оказание медпомощи и сохранение жизней, собственно, и является главной целью создания национальных систем вызова экстренных служб в союзных странах.
Отметим, что большинство типов транспортных средств, выпускаемых в обращение в государствах ЕАЭС, прошли подтверждение по новым требованиям. Так, по информации Минпромторга России, к 20 декабря этого года все основные автомобильные бренды – от массового сегмента (LADA, Hyundai, KIA, Renault, Volkswagen и др.) до премиального (BMW, Mercedes, Porsche, Bentley, Rolls Royce и др.), поставляющие свою продукцию в Союз, – завершили либо завершают оснащение автомобилей "тревожной" системой.
В отношении машин, ввозимых физическими лицами из третьих стран, действуют те же требования. Гражданам, желающим в частном порядке ввезти в ЕАЭС после 1 января 2017 года транспорт (как новый, так и бывший в употреблении), необходимо помнить, что, например, легковой автомобиль должен иметь встроенную работоспособную систему вызова экстренных оперативных служб.

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