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В парламенте Турции сделан новый шаг к расширению полномочий Эрдогана

Источник:
http://knews.kg/2016/12/v-parl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400618-ru.html

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30 декабря 2016, 16:20       Комментарии

Профильный комитет турецкого парламента одобрил законопроект о конституционных изменениях, предполагающий расширение полномочий главы государства. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Anadolu.
Согласно документу, в стране вводится должность вице-президента и упраздняется пост премьер-министра. Глава государства и вице-президент будут обладать всей полнотой исполнительной власти.
Кроме того, с 25 до 18 лет снижается возраст для кандидатов в депутаты парламента, а численность законодателей увеличивается с 550 до 600 человек.
1 декабря сообщалось, что в случае принятия документа в прямое подчинение главы государства перейдут вооруженные силы страны и спецслужбы. В настоящее время их деятельность регулируется коллегиальным органом – Верховным военным советом.
Теперь проект закона должен получить одобрение парламента. Если его поддержат минимум 350 депутатов, окончательное утверждение конституционный реформы будет вынесено на всенародный референдум. Плебисцит может состояться в марте 2017 года.
Конституционная реформа в стране инициирована правящей партией "Справедливости и развития" и согласована с оппозицией.

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