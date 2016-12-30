Президент Кыргызстана ратифицировал соглашение с Россией о пребывании граждан КР в РФ

30 декабря 2016, 16:31 Комментарии

Подписан закон о ратификации соглашения с Российской Федерацией о порядке пребывания граждан Кыргызской Республики на территории РФ и граждан РФ на территории Кыргызской Республики. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Закон принят Жогорку Кенешем 24 ноября 2016 года.

"Целью соглашения является урегулирование правоотношений в области порядка пребывания граждан на территории двух государств", – говорится в сообщении.

Добавим, урегулирование правоотношений в области порядка пребывания иностранных граждан и заключение соответствующего международного договора по данному вопросу предусмотрено планом мероприятий по присоединению Кыргызской Республики к Единому экономическому пространству.

"Соглашение предусматривает пребывание граждан Кыргызской Республики на территории Российской Федерации, а также граждан РФ на территории Кыргызской Республики без постановки на учет (регистрации) на срок 30 дней", – отмечают в аппарате президента.

Закон вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.