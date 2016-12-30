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Президент Кыргызстана ратифицировал соглашение с Россией о пребывании граждан КР в РФ

Источник:
http://knews.kg/2016/12/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400617-ru.html

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30 декабря 2016, 16:31       Комментарии

Подписан закон о ратификации соглашения с Российской Федерацией о порядке пребывания граждан Кыргызской Республики на территории РФ и граждан РФ на территории Кыргызской Республики. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Закон принят Жогорку Кенешем 24 ноября 2016 года.
"Целью соглашения является урегулирование правоотношений в области порядка пребывания граждан на территории двух государств", – говорится в сообщении.
Добавим, урегулирование правоотношений в области порядка пребывания иностранных граждан и заключение соответствующего международного договора по данному вопросу предусмотрено планом мероприятий по присоединению Кыргызской Республики к Единому экономическому пространству.
"Соглашение предусматривает пребывание граждан Кыргызской Республики на территории Российской Федерации, а также граждан РФ на территории Кыргызской Республики без постановки на учет (регистрации) на срок 30 дней", – отмечают в аппарате президента.
Закон вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

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