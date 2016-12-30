Снова обвал в шахте: погиб человек

30 декабря 2016, 16:08 Комментарии

БИШКЕК, 30 дек - Sputnik. В результате обвала в шахте города Сулюкта Баткенской области погиб человек, сообщила пресс-служба МЧС.

Происшествие случилось 30 декабря в 7 часов утра. Погибшему было 53 года.

На место прибыли спасатели, которые вытащили тело из-под завалов и передали в морг Сулюкты.

Это не первый случай в последнее время, когда происходит обвал в шахте. 16 декабря в 12.00 на четверых человек, находившихся в шахте Таш-Кумыра, обвалился грунт, и они оказались под завалами. О происшествии спасателям сообщил один из пострадавших. Тела еще двоих нашли позже. Поиски последнего шахтера велись 11 часов. Он выжил.