Подписан Закон КР о ратификации соглашения о сотрудничестве стран СНГ в вопросах возвращения несовершеннолетних на родину

30 декабря 2016, 15:50 Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О ратификации Исполнительного протокола к Соглашению о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в вопросах возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного проживания от 7 ноября 2002 года, подписанного 30 октября 2015 года в городе Душанбе". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

Закон принят Жогорку Кенешем 24 ноября 2016 года.

Целью Соглашения является определение порядка взаимных расчетов между Сторонами при возмещении расходов, связанных с возвращением несовершеннолетних в государства их постоянного проживания.

В связи с возникающими сложностями при осуществлении договоренностей по финансовым вопросам между Сторонами, в целях реализации положений статьи 7 вышеуказанного Соглашения и полного урегулирования вопросов, связанных с возмещением расходов, понесенных Сторонами при возвращении несовершеннолетних в государства их постоянного проживания, был инициирован проект Исполнительного протокола к Соглашению, который был одобрен в ходе очередного заседания Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ в 2014 году в городе Чолпон-Ата.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.