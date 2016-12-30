В память погибших в катастрофе Ту-154 тысячи сербских болельщиков исполнили песню

30 декабря 2016, 15:54 Комментарии

В честь российских граждан, погибших при крушении самолета Ту-154, перед матчем Евролиги в Белграде прозвучала сербская народная песня "Тамо далеко" в исполнении Ансамбля имени Александрова.

Запись песни включили болельщики сербского баскетбольного клуба "Црвена Звезда". Видео опубликовано в YouTube.

Пока звучала песня, болельщики держали огромный баннер со словами: "Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе!" Люди в зале встали и пели вместе с хором. После окончания песни все болельщики, находящиеся в зале, аплодировали.



Ту-154 Министерства обороны России разбился 25 декабря через несколько минут после вылета из Адлера (Сочи). В самолете находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова. Все, находящиеся на борту, погибли.