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В память погибших в катастрофе Ту-154 тысячи сербских болельщиков исполнили песню

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42660_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400612-ru.html

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30 декабря 2016, 15:54       Комментарии

В честь российских граждан, погибших при крушении самолета Ту-154, перед матчем Евролиги в Белграде прозвучала сербская народная песня "Тамо далеко" в исполнении Ансамбля имени Александрова.
Запись песни включили болельщики сербского баскетбольного клуба "Црвена Звезда". Видео опубликовано в YouTube.
Пока звучала песня, болельщики держали огромный баннер со словами: "Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе!" Люди в зале встали и пели вместе с хором. После окончания песни все болельщики, находящиеся в зале, аплодировали.

Ту-154 Министерства обороны России разбился 25 декабря через несколько минут после вылета из Адлера (Сочи). В самолете находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова. Все, находящиеся на борту, погибли.

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