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Выборы мэра Бишкека состоятся 11 января

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400611-ru.html

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30 декабря 2016, 15:46       Комментарии

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