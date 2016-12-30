30 декабря 2016, 15:46 Комментарии

Выборы мэра Бишкека состоятся 11 января. Соответствующее решение 30 декабря приняла Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов. Как сообщил АКИpress председатель территориальной избирательной комиссии столицы Кайрат Маматов, правом на выдвижения кандидатов на пост главы города имеют партии, входящие в Бишкекский городской кенеш, и премьер-министр.

Срок полномочий мэра Албека Ибраимова истек со сроком полномочий предыдущего созыва БГК. До избрания и назначения мэра А.Ибраимов является и.о. градоначальника.