Заместителем председателя БГК стала Валентина Лисниченко

30 декабря 2016, 15:47 Комментарии

Валентина Лисниченко от фракции СДПК стала новым заместителем председателя 27 созыва Бишкекского городского кенеша. Об этом стало известно 30 декабря на первой сессии БГК.

Председателем БГК был избран Канатбек Музуралиев от фракции "Республика - Ата-Журт". Его кандидатуру выдвинула коалиция большинства, в которую входят фракции СДПК, "Республика - Ата-Журт", "Кыргызстан".

Заместитель председателя, как и сам председатель, был избран тайным голосованием.

В.Лисниченко была выдвинута от коалиции большинства. Также на пост заместителя председателя была выдвинута Асель Куламбаева от фракции "Онугуу-Прогресс".

За В.Лисниченко проголосовали 28 депутатов, за А.Куламбаеву - 13 депутатов. "Против всех" проголосовало 2 депутата. Всего проголосовало 43 депутата.

В 26 созыве В.Лисниченко была главой постоянной комиссии по регламенту и правовым вопросам.

Счетная комиссия: СДПК - Докенов Эрнис, "Республика - Ата-Журт" - Темирлан Токобеков, "Онугуу-Прогресс" - Аликбай Сариев, "Мекеним Кыргызстан" - Базарбек Абдыраев, "Кыргызстан" - Куванычбек Конгантиев.