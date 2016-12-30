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Премьер поздравил воспитанников и работников Республиканского специализированного дома ребенка в Токмоке с Новым годом (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

             

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400609-ru.html

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30 декабря 2016, 15:47       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 30 декабря посетил Республиканский специализированный Дом ребенка в городе Токмок. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Глава правительства поздравил воспитанников и работников социального учреждения с предстоящим Новым годом и еще раз подчеркнул, что одной из основных задач правительства страны является оказание поддержки и обеспечение надлежащей социальной защиты для уязвимых слоев населения.
С.Жээнбеков отметил большой вклад сотрудников Дома ребенка в создании максимально благоприятных условий для пребывания детей в учреждении и выразил им благодарность.
Премьер пожелал воспитанникам Дома ребенка крепкого здоровья, благополучия и вручил им от имени правительства новогодние подарки.
В свою очередь дети вручили ему собственноручно приготовленные открытки, говорится в сообщении.

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