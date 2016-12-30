Премьер поздравил воспитанников и работников Республиканского специализированного дома ребенка в Токмоке с Новым годом (фото)

30 декабря 2016, 15:47 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 30 декабря посетил Республиканский специализированный Дом ребенка в городе Токмок. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Глава правительства поздравил воспитанников и работников социального учреждения с предстоящим Новым годом и еще раз подчеркнул, что одной из основных задач правительства страны является оказание поддержки и обеспечение надлежащей социальной защиты для уязвимых слоев населения.

С.Жээнбеков отметил большой вклад сотрудников Дома ребенка в создании максимально благоприятных условий для пребывания детей в учреждении и выразил им благодарность.

Премьер пожелал воспитанникам Дома ребенка крепкого здоровья, благополучия и вручил им от имени правительства новогодние подарки.

В свою очередь дети вручили ему собственноручно приготовленные открытки, говорится в сообщении.