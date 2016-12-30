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Первая идентифицированная корова Зорька поздравляет домашних животных и птиц Кыргызстана с Новым годом

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/pervay...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400608-ru.html

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30 декабря 2016, 15:41       Комментарии

Сотрудники ПРООН посетили ферму аксакала Бектурсуна Орозалиева в селе Люксембург Чуйской области и навестили его знаменитую корову Зорьку, получившую 18 ноября 2016 года в торжественной обстановке первый в Кыргызстане электронный идентификационный паспорт №000000001.
Аксакал Бектурсун Орозалиев с гордостью рассказал о том, что его подопечная Зорька – "Мисс Идентификации Кыргызстана", обладает отменным здоровьем и добрым нравом.
Из ее паспорта можно узнать всю информацию о Зорьке – дату рождения, место проживания, прохождение всех прививок и многие другие необходимые идентификационные данные в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики и Евразийского экономического союза.
"Присутствовавшая при разговоре Зорька просила передать всему многомиллионному стаду домашних животных и птиц Кыргызстана привет и наилучшие пожелания быстрого прироста численности, прибавки в весе, надоях и объемах настрига шерсти, яйценоскости, а пчелам — роста медосбора. Она также подчеркнула, что каждого животного очень украшают идентификационные бирки, а получение идентификационного электронного паспорта повышает общественный  статус животных, птиц и пчел. Будучи по характеру не очень многословной, она завершила свое поздравление добрым и продолжительным "МУУУУУУУ всем и успехов в Новом, 2017 году – Году  Огненного Петуха!", – говорится в сообщении.
Напомним, в рамках участия Кыргызской Республики в ЕАЭС предстоит идентифицировать все многомиллионное поголовье крупного и малого рогатого скота, лошадей, яков, свиней, птиц. По отдельной методике будут идентифицированы пчелы. Эту работу уже проводит Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности, с участием районных органов власти, айыл окмоту, частных предпринимателей, фермеров, ассоциации ветеринаров, операторов и регистраторов национальной системы идентификации и отслеживания животных (СИОЖ).

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