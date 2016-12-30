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Участникам Саммита логистики китайской провинции Гуандун представлен видеоролик "Кыргызстан – Сердце Азии"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400606-ru.html

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30 декабря 2016, 15:33       Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. В г.Гуанчжоу Генеральный консул КР Максат Тентимишов накануне принял участие в работе Саммита логистики провинции Гуандун. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
В данном мероприятии приняли участие порядка 700 человек из числа глав госорганов и различных компаний КНР, среди которых нефтехимическая корпорации "Sinopec", производитель автомобиля "BYD" и электроники"Huawei", ключевые логистические компании КНР и др.
Генконсул М.Тентимишов, выступая с приветственной речью, отметил о потенциале инициативы Председателя КНР Си Цзиньпина - проекта "Экономический пояс Великого Шелкового пути" и подчеркнул, что он является не только транспортно-транзитным проектом, но и комплексным планом экономического развития целого ряда государств.
"Кыргызстан, учитывая свое географическое расположение, вхождение во Всеобщую схему преференций Евросоюза (ВСП+) и членство в ЕАЭС, может стать важным транспортно-логистическим партнером КНР со странами Европы, СНГ, Ближнего Востока и Центральной Азии", - добавил М.Тентимишов.
В рамках мероприятия вниманию участников был представлен видеоролик "Кыргызстан - Сердце Азии".

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