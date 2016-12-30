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MegaCom: готовность к новогодним праздникам №1!

 

Фотографии: 24.kg

 

Источник:
http://24.kg/biznes_info/42656...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400605-ru.html

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30 декабря 2016, 15:37       Комментарии

MegaCom сообщает о готовности сети к повышенной нагрузке в новогоднюю ночь. Традиционно наибольшая нагрузка ожидается в период с 23.00 31 декабря до 01.00 1 января, когда миллионы абонентов поздравляют друг друга.
Техническими специалистами MegaCom проведен целый комплекс работ по увеличению емкости сети в местах городских праздничных мероприятий, расширению каналов передачи данных, а также каналов междугородней и международной связи. Одна из главных рекомендаций от специалистов компании MegaCom - не откладывать поздравления, а начинать заранее, может быть даже уже сейчас. Чтобы каждый имел возможность дозвониться и поздравить близких, предусмотрен ряд мер:
<ul> <li>с 10.00 30.12.2016 г. до 14.00 01.01.2017 г. будет приостановлено действие услуги "Кто звонил?";</li> <li>с 00.00 30.12.2016 г. до 00.00 02.01.2017 г. будет приостановлено действие услуги "Прозрачный счет";</li> <li>с 01.00 на 06.00 01.01.2017 г. снятие абонентской платы по всем тарифным планам, опциям и услугам будет перенесено;</li> <li>абонентская плата на тарифном плане "Элдик" за 01.01.17 г. будет списана 31.12.16 г. с 20.00 до 23.59. </li> </ul> Отметим, в праздничные дни специалисты контакт-центра *500 будут работать в штатном режиме, более того, организовано дополнительное дежурство сотрудников. Ниже вашему вниманию представлен новогодний режим работы центров продаж и обслуживания и фирменных салонов компании MegaCom:
MegaCom поздравляет всех с наступающими праздниками! Оставайтесь на связи и будьте по-настоящему рядом друг с другом.

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