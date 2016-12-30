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Президент подписал закон о ратификации протокола о сотрудничестве стран СНГ в вопросах возвращения несовершеннолетних на родину

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400604-ru.html

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Подписан Закон КР о ратификации соглашения о сотрудничестве стран СНГ в вопросах возвращения несовершеннолетних на родину

Подписан Закон КР о ратификации Соглашения к статьям Соглашения МВФ о пересмотре квот и реформе Исполнительного совета

30 декабря 2016, 15:31       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон "О ратификации Исполнительного протокола к Соглашению о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в вопросах возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного проживания от 7 ноября 2002 года, подписанного 30 октября 2015 года в городе Душанбе". Об этом сообщила пресс-служба президента.
Закон принят Жогорку Кенешем 24 ноября 2016 года.
Целью Соглашения является определение порядка взаимных расчетов между Сторонами при возмещении расходов, связанных с возвращением несовершеннолетних в государства их постоянного проживания.
В связи с возникающими сложностями при осуществлении договоренностей по финансовым вопросам между Сторонами, в целях реализации положений статьи 7 вышеуказанного Соглашения и полного урегулирования вопросов, связанных с возмещением расходов, понесенных Сторонами при возвращении несовершеннолетних в государства их постоянного проживания, был инициирован проект Исполнительного протокола к Соглашению, который был одобрен в ходе очередного заседания Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ в 2014 году в городе Чолпон-Ата.
Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

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