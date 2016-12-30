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Композитор из Кыргызстана написал музыку для фильма крымской художницы, рисующей снегом

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/kompoz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400603-ru.html

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30 декабря 2016, 15:17       Комментарии

Музыкант из Кыргызстана Асхат Норузбаев написал музыку для фильма крымской художницы, рисующей снегом.
Как пишет портал "События Крыма", мастер песочной анимации Ксения Симонова над новой техникой работала в течение последнего времени и подарила зрителям новогоднюю работу, нарисованную снегом.
"Ксения Симонова – крымская художница, график, мультипликатор, мастер песочной анимации. Победительница украинского телешоу "У Украины есть талант", финалистка российского телевизионного конкурса "Минута славы". Также она заслуженный художник Автономной Республики Крым, Заслуженный деятель искусств Украины",– сообщает крымский портал.

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