2016 год продлится на 1 секунду дольше

30 декабря 2016, 15:21 Комментарии

В ночь с 31 декабря на 1 января ко всемирному координированному времени (UTC) добавят одну дополнительную секунду. Об этом сообщает журнал "Популярная механика".

Для времени UTC действует следующая последовательность дат: 31 декабря 2016 года, 23.59.59, 31 декабря 2016 23.59.60, 1 января 2017 года 00.00.00, сообщает Международная служба вращения Земли (IERS).

"Согласно стандарту UTC, одни земные сутки, за которые Земля полностью оборачивается вокруг своей оси, длятся ровно 24 часа или 86 400 секунд, но в реальности период этого вращения сейчас равняется примерно 86 400,002 секунды. За год время UTC убегает вперед астрономического почти на целую секунду и для компенсации этой разницы периодически начисляют дополнительную или, как ее еще называют, високосную или координационную секунду", – говорится в сообщении.

Это происходит либо в ночь с 30 июня на 1 июля, либо в ночь с 31 декабря на 1 января. Впервые координационную секунду ввели в 1972 году, с тех пор ее начисляли 26 раз, последний — 30 июня 2015 года. Теоретически дополнительная секунда может вводиться и несколько раз в год, но пока такого не было.

"Кроме того, есть возможность начисления и "отрицательной" координационной секунды (после 23.59.58 сразу идет 0.00.00 — для случая, когда время UTC отстало от астрономического), но к этой опции тоже пока никогда не прибегали", – отмечает журнал.

Международный астрономический союз в 2009 году предложил отказаться от секунды координации и вместо этого прибавлять к всемирному координированному времени один час каждые 6000 лет, но эта идея не получила одобрения. После серии обсуждений окончательное решение этого вопроса отложили до 2023 года.

Длительность астрономических суток не просто больше 24 часов — из-за замедления вращения Земли она увеличивается (это связано с гравитационным взаимодействием нашей планеты с Солнцем и Луной, различными атмосферными процессами и другими факторами). Поэтому в XXII веке придется регулярного добавлять лишнюю секунду два раза в год, а в XXIII — уже почти каждый месяц.

Справка: решение о добавлении секунды приняла Международная служба вращения Земли, созданная в 1987 году. Астрономическое время они определяют по положению Земли относительно квазаров — чрезвычайно ярких источниках излучения, находящихся от нас на расстояниях миллиардов световых лет. Всемирное координированное время отсчитывают точные атомные часы — ошибка в секунду набегает за 1,4 миллиона лет.