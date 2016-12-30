В МЧС КР наградили самых лучших сотрудников 2016 года

30 декабря 2016, 15:32 Комментарии

В Центре управления кризисными ситуациями МЧС КР в режиме онлайн прошла церемония награждения отличившихся военнослужащих и госслужащих за добросовестный и плодотворный труд в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По данным пресс-службы ведомства, были награждены спасатели, пожарные, фельдшеры, водители, педагогии МЧС – сотрудники, которые в своей работе отличились при выполнении своих обязанностей.

Были вручены "Почетная грамота", "За участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций", "За отвагу на пожаре", "За заслуги".

Награды вручил заместитель министра чрезвычайных ситуаций полковник Калыс Ахматов. Ахматов поздравил всех сотрудников с наступающим Новым годом, пожелал всем семейного благополучия и спокойствия в каждом доме.

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