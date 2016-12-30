MegaCom: готовность к новогодним праздникам № 1!

30 декабря 2016, 15:07 Комментарии

MegaCom сообщает о готовности сети к повышенной нагрузке в новогоднюю ночь. Традиционно наибольшая нагрузка ожидается в период с 23:00 31 декабря до 01:00 1 января, когда миллионы абонентов поздравляют друг друга.

Техническими специалистами MegaCom проведен целый комплекс работ по увеличению емкости сети в местах городских праздничных мероприятий, расширению каналов передачи данных, а также каналов междугородней и международной связи. Одна из главных рекомендаций от специалистов компании MegaCom – не откладывать поздравления, а начинать заранее, может быть даже уже сейчас. Чтобы каждый имел возможность дозвониться и поздравить близких, предусмотрен ряд мер:

<ul> <li>с 10:00 часов 30.12.2016 г. до 14:00 часов 01.01.2017 г. будет приостановлено действие услуги "Кто звонил?";</li> <li>с 00:00 часов 30.12.2016 г. до 00:00 часов 02.01.2017 г. будет приостановлено действие услуги "Прозрачный счет";</li> <li>с 01:00 часов на 06:00 часов 01.01.2017 г. снятие абонентской платы по всем тарифным планам, опциям и услугам будет перенесено;</li> <li>абонентская плата на тарифном плане "Элдик" за 01.01.17 г. будет списана 31.12.16 г. с 20.00 до 23:59.</li> </ul> Отметим, в праздничные дни специалисты контакт-центра *500 будут работать в штатном режиме, более того, организовано дополнительное дежурство сотрудников. Ниже вашему вниманию представлен новогодний режим работы Центров продаж и обслуживания и Фирменных салонов компании MegaCom:

<table border="1"> <tr> <td>ЦПО</td> <td>график работы на 31.12.2015</td> <td>график работы на 01.01.2016</td> </tr> <tr> <td>ЦУМ-1</td> <td>с 10:00 до 19:00</td> <td>Выходной</td> </tr> <tr> <td>ЦУМ-2</td> <td>с 10:00 до 19:00</td> <td>Выходной</td> </tr> <tr> <td>Вефа</td> <td>штатный режим</td> <td>с 13:00 до 21:00</td> </tr> <tr> <td>Бета 2</td> <td>штатный режим</td> <td>Выходной</td> </tr> <tr> <td>Беш-Сары</td> <td>с 09:00 до 15:00</td> <td>1,2 января выходной</td> </tr> <tr> <td>Восток-5</td> <td>штатный режим</td> <td>с 13:00 до 20:00</td> </tr> <tr> <td>Бишкек Парк</td> <td>с 10:00 до 20:00</td> <td>выходной</td> </tr> <tr> <td>Аламединский</td> <td>штатный режим</td> <td>с 13:00 до 19:00</td> </tr> <tr> <td>Запад</td> <td>штатный режим</td> <td>с 13:00 до 18:00</td> </tr> <tr> <td>Дордой 1</td> <td>штатный режим</td> <td>Выходной</td> </tr> <tr> <td>Дордой 2</td> <td>штатный режим</td> <td>Выходной</td> </tr> <tr> <td>Кара-Балта</td> <td>штатный режим</td> <td>с 13:00 до 18:00</td> </tr> <tr> <td>Беловодское</td> <td>штатный режим</td> <td>с 13:00 до 17:00</td> </tr> <tr> <td>Кант</td> <td>штатный режим</td> <td>1,2 января выходной</td> </tr> <tr> <td>Токмок</td> <td>штатный режим</td> <td>с 13:00 до 17:00</td> </tr> <tr> <td>Чолпон-Ата</td> <td>штатный режим</td> <td>с 13:00 до 18:00</td> </tr> <tr> <td>Каракол</td> <td>штатный режим</td> <td>с 13:00 до 18:00</td> </tr> <tr> <td>Нарын</td> <td>штатный режим</td> <td>с 13:00 до 18:00</td> </tr> <tr> <td>Талас</td> <td>штатный режим</td> <td>с 13:00 до 18:00</td> </tr> <tr> <td>Ош-1</td> <td>штатный режим</td> <td>с 13:00 до 19:30</td> </tr> <tr> <td>Ош-2</td> <td>штатный режим</td> <td>с 13:00 до 19:00</td> </tr> <tr> <td>Ош-3</td> <td>штатный режим</td> <td>Выходной</td> </tr> <tr> <td>Ноокат</td> <td>штатный режим</td> <td>с 13:00 до 18:00</td> </tr> <tr> <td>Араван</td> <td>штатный режим</td> <td>с 13:00 до 18:00</td> </tr> <tr> <td>Кара-Суу</td> <td>штатный режим</td> <td>с 13:00 до 18:00</td> </tr> <tr> <td>Узген</td> <td>штатный режим</td> <td>Выходной</td> </tr> <tr> <td>Джалал-Абад</td> <td>штатный режим</td> <td>с 13:00 до 18:00</td> </tr> <tr> <td>Сузак</td> <td>штатный режим</td> <td>с 13:00 до 18:00</td> </tr> <tr> <td>Майлуу-Суу</td> <td>штатный режим</td> <td>с 13:00 до 18:00</td> </tr> <tr> <td>Ала-Бука</td> <td>штатный режим</td> <td>с 13:00 до 17:30</td> </tr> <tr> <td>Баткен</td> <td>штатный режим</td> <td>с 13:00 до 18:00</td> </tr> <tr> <td>Кызыл-Кия</td> <td>штатный режим</td> <td>с 13:00 до 18:00</td> </tr> <tr> <td>Исфана</td> <td>штатный режим</td> <td>с 13:00 до 18:00</td> </tr> </table> MegaCom поздравляет всех с наступающими праздниками! Оставайтесь на связи и будьте по-настоящему рядом друг с другом.