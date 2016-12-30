MegaCom: готовность к новогодним праздникам № 1!

30 декабря 2016, 15:12 Комментарии

MegaCom сообщает о готовности сети к повышенной нагрузке в новогоднюю ночь. Традиционно наибольшая нагрузка ожидается в период с 23.00 31 декабря до 01.00 1 января, когда миллионы абонентов поздравляют друг друга.

Техническими специалистами MegaCom проведен целый комплекс работ по увеличению емкости сети в местах городских праздничных мероприятий, расширению каналов передачи данных, а также каналов междугородней и международной связи. Одна из главных рекомендаций от специалистов компании MegaCom – не откладывать поздравления, а начинать заранее, может быть даже уже сейчас. Чтобы каждый имел возможность дозвониться и поздравить близких, предусмотрен ряд мер:

<li>с 10.00 часов 30.12.2016 г. до 14.00 часов 01.01.2017 г. будет приостановлено действие услуги "Кто звонил?";</li><li> с 00.00 часов 30.12.2016 г. до 00.00 часов 02.01.2017 г. будет приостановлено действие услуги "Прозрачный счет";</li><li>с 01.00 часов на 06.00 часов 01.01.2017 г. снятие абонентской платы по всем тарифным планам, опциям и услугам будет перенесено;</li><li> абонентская плата на тарифном плане "Элдик" за 01.01.17 г. будет списана 31.12.16 г. с 20.00 до 23.59.</li>

Отметим, в праздничные дни специалисты контакт-центра *500 будут работать в штатном режиме, более того, организовано дополнительное дежурство сотрудников. Ниже вашему вниманию представлен новогодний режим работы Центров продаж и обслуживания и фирменных салонов компании MegaCom:

<table border="1"> <tr>ЦПОграфик работы на 31.12.2015график работы на 01.01.2016</tr> <tr><td>ЦУМ-1</td><td>с 10:00 до 19:00</td><td>Выходной</td></tr> <tr><td>ЦУМ-2</td><td>с 10:00 до 19:00</td><td>Выходной</td></tr> <tr><td>Вефа</td><td>штатный режим</td><td>с 13:00 до 21:00</td></tr> <tr><td>Бета 2</td><td>штатный режим</td><td>Выходной</td></tr> <tr><td>Беш-Сары</td><td>с 09:00 до 15:00</td><td>1,2 января выходной</td></tr> <tr><td>Восток-5</td><td>штатный режим</td><td>с 13:00 до 20:00</td></tr> <tr><td>Бишкек Парк</td><td>с 10:00 до 20:00</td><td>выходной</td></tr> <tr><td>Аламединский</td><td>штатный режим</td><td>с 13:00 до 19:00</td></tr> <tr><td>Запад</td><td>штатный режим</td><td>с 13:00 до 18:00</td></tr> <tr><td>Дордой 1</td><td>штатный режим</td><td>Выходной</td></tr> <tr><td>Дордой 2</td><td>штатный режим</td><td>Выходной</td></tr> <tr><td>Кара-Балта</td><td>штатный режим</td><td>с 13:00 до 18:00</td></tr> <tr><td>Беловодское</td><td>штатный режим</td><td>с 13:00 до 17:00</td></tr> <tr><td>Кант</td><td>штатный режим</td><td>1,2 января выходной</td></tr> <tr><td>Токмак</td><td>штатный режим</td><td>с 13:00 до 17:00</td></tr> <tr><td>Чолпон-Ата</td><td>штатный режим</td><td>с 13:00 до 18:00</td></tr> <tr><td>Каракол</td><td>штатный режим</td><td>с 13:00 до 18:00</td></tr> <tr><td>Нарын</td><td>штатный режим</td><td>с 13:00 до 18:00</td></tr> <tr><td>Талас</td><td>штатный режим</td><td>с 13:00 до 18:00</td></tr> <tr><td>Ош-1</td><td>штатный режим</td><td>с 13:00 до 19:30</td></tr> <tr><td>Ош-2</td><td>штатный режим</td><td>с 13:00 до 19:00</td></tr> <tr><td>Ош-3</td><td>штатный режим</td><td>Выходной</td></tr> <tr><td>Ноокат</td><td>штатный режим</td><td>с 13:00 до 18:00</td></tr> <tr><td>Араван</td><td>штатный режим</td><td>с 13:00 до 18:00</td></tr> <tr><td>Кара-Суу</td><td>штатный режим</td><td>с 13:00 до 18:00</td></tr> <tr><td>Узген</td><td>штатный режим</td><td>Выходной</td></tr> <tr><td>Джалал-Абад</td><td>штатный режим</td><td>с 13:00 до 18:00</td></tr> <tr><td>Сузак</td><td>штатный режим</td><td>с 13:00 до 18:00</td></tr> <tr><td>Майлуу-Суу</td><td>штатный режим</td><td>с 13:00 до 18:00</td></tr> <tr><td>Ала-Бука</td><td>штатный режим</td><td>с 13:00 до 17:30</td></tr> <tr><td>Баткен</td><td>штатный режим</td><td>с 13:00 до 18:00</td></tr> <tr><td>Кызыл-Кия</td><td>штатный режим</td><td>с 13:00 до 18:00</td></tr> <tr><td>Исфана</td><td>штатный режим</td><td>с 13:00 до 18:00</td></tr> </table>

MegaCom поздравляет всех с наступающими праздниками! Оставайтесь на связи и будьте по-настоящему рядом друг с другом.

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