За сдачу квартир под гостиницы теперь светит штраф до 70 тыс сомов

30 декабря 2016, 15:12 Комментарии

БИШКЕК, 30 дек - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон о запрете сдачи квартир в домах под почасовые и посуточные гостиницы, сообщила пресс-служба главы государства.

Закон был принят Жогорку Кенешем 16 ноября этого года после неоднократных жалоб жителей домов в Бишкеке. Ранее столичная мэрия подала иск на гражданку, сдававшую в аренду квартиру посуточно в микрорайоне "Восток-5". Муниципалитет выиграл суд. Согласно решению Фемиды, была запрещена сдача квартир в доме №19. Однако местные жители сообщили, что в указанном доме бизнес продолжается.

Теперь же за предоставление, передачу, использование жилых помещений в многоквартирном доме в качестве гостиниц предусматривается административный штраф.

За такое деяние граждан будут наказывать штрафом в 7 тысяч сомов, должностных лиц - до 9 тысяч сомов, а юридических лиц - до 70 тысяч.

Закон предусматривает, что органы внутренних дел будут рассматривать дела по указанному административному правонарушению и налагать административные взыскания.

Мнение о том, будет ли работать закон о запрете суточных гостиниц, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>