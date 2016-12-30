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За сдачу квартир под гостиницы теперь светит штраф до 70 тыс сомов

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400598-ru.html

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30 декабря 2016, 15:12       Комментарии

БИШКЕК, 30 дек - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон о запрете сдачи квартир в домах под почасовые и посуточные гостиницы, сообщила пресс-служба главы государства.
Закон был принят Жогорку Кенешем 16 ноября этого года после неоднократных жалоб жителей домов в Бишкеке. Ранее столичная мэрия подала иск на гражданку, сдававшую в аренду квартиру посуточно в микрорайоне "Восток-5". Муниципалитет выиграл суд. Согласно решению Фемиды, была запрещена сдача квартир в доме №19. Однако местные жители сообщили, что в указанном доме бизнес продолжается.
Теперь же за предоставление, передачу, использование жилых помещений в многоквартирном доме в качестве гостиниц предусматривается административный штраф.
За такое деяние граждан будут наказывать штрафом в 7 тысяч сомов, должностных лиц - до 9 тысяч сомов, а юридических лиц - до 70 тысяч.
Закон предусматривает, что органы внутренних дел будут рассматривать дела по указанному административному правонарушению и налагать административные взыскания.
Мнение о том, будет ли работать закон о запрете суточных гостиниц, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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