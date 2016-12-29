"New York Times": Лондон расстилает кроваво-красный ковер для клептократов

30 декабря 2016, 14:40 Комментарии

Шесть лет назад Правительство Курманбека Бакиева чуть не убило меня. Я это хорошо помню потому что человек стоявший рядом со мной был убит им. Убивать в особенности его или меня не входило в их цели. Они просто стреляли по протестующим боевыми патронами.

Это оказалось забытым побоищем в обойденной вниманием стране. Убийство произошло в Бишкеке, обветшавшей столице центральноазиатской республики Кыргызстан в начале революции 2010 года, которая привела к свержению авторитарного режима Бакиева.

Суть его режима сводилась к одному: персональному обогащению. Но терпению кыргызского народа наступил предел. В апреле того года я оказался среди толпы около Белого дома скандирующей "Долой коррупцию", когда охрана начала стрельбу.

Я побежал спасать свою жизнь, но мужчине-кыргызу, стоявшему рядом со мной повезло в меньшей степени. Я увидел, как другие протестующие оттащили в сторону его окровавленное, простреленное тело. По мере того, как режим зашатался и пал, Бакиев сбежал и нашел укрытие в Беларуси. Несколькими днями позднее я посетил Бишкекский морг, чтобы увидеть сколько человек убито было. Я увидел, что их оказалось очень много. Было убито более 40 протестующих.

Именно поэтому я пришел в негодование от того, что на сегодняшний день, сын диктатора и доверенное лицо - Максим Бакиев живет в усадьбе, купленной в 2010 году за 4.3 миллиона долларов США в пригороде Лондона на расстоянии менее 20 миль от моего семейного дома. В том момент, когда я летел обратно после бишкекского побоища, я не знал, что Бакиев также направлялся в Великобританию.

Максим Бакиев, сын свергнутого Президента Кыргызстана Курманбека Бакиева в столице Бишкеке в 2009 году. Султан Досалиев/Associated Press

Конечно же, это не явилось сюрпризом, так как Лондон стал персональным обслуживающим местом для личностей наподобие него: это надежное прибежище для диктаторов, где ежегодно отмываются миллиарды долларов через рынок недвижимости Лондона, внося вклад в то, что по оценкам Национального агентства по борьбе с преступностью достигает ежегодно более 125 миллиардов долларов США, отмытых в Великобритании.

В Кыргызстане Максим Бакиев был осужден заочно за серию уголовных дел в период 2013 и 2014 гг., связанных с попыткой убийства, присвоением миллионов долларов государственных средств, незаконной приватизацией общественных земельных участков и коррупцией при продаже государственной собственности. Его осудили на различные сроки от 25 лет до пожизненного лишения свободы. Его адвокаты заявили, что обвинения были политически мотивированными и что Бакиев попросил политическое убежище в Британии. (Когда я связался с МВД Великобритании, чтобы узнать, как обстоит дело с его заявлением, мне дали понять, что согласно политике правительства справки не предоставляются ни по каким частным случаям.) В Лондоне он наслаждается жизнью благовоспитанного уединения с библиотекой, домашним кинотеатром и баром.

Режим Бакиева всегда рассматривался в качестве семейного мероприятия, клептократического триумвирата сына, его отца и его дяди. По этой причине Максим Бакиев остается одной из наиболее ненавистных личностей на его Родине.

Когда я узнал, что Бакиев обосновался в Лондоне, я решил провести расследование насчет того, кто является владельцем усадьбы, в которой он проживает. Однако такая простая на первый взгляд вещь оказалась невозможной для выяснения: настоящий владелец и истинный источник денег укутаны под сенью анонимной офшорной компании, зарегистрированной в Белизе.

Группа надзора "Глобальный свидетель" (Global Witness) призывает к проведению расследования по делу Бакиева. Кыргызские официальные представители, по сведениям "Global Witness", утверждают, что эта зарегистрированная в Белизе компания связана с якобы существующей схемой отмывания денег, использованной для того, что выкачивать государственные средства из Кыргызстана.

Доклад под названием "Кровавый красный ковер" по Максиму Бакиеву опубликованный "Global Witness" в 2015 году критикует правительство Великобритании, адвокатов и агентов по недвижимости за неспособность "предотвратить от покупки человеком, связанным с коррупцией и насилием дома в фешенебельном предместье Лондона.

Но как тут можно ожидать чего-либо обратного? Закон Великобритании стоит на стороне клептократов. Все что требуется сделать от автократа в бегах, это создать фиктивную компанию для того, чтобы сокрыть свою подноготную и источник своего незаконного обогащения, и затем использовать этот инструмент для того, чтобы инкогнито приобрести собственность. Высокооплачиваемые брокеры и адвокаты Великобритании возникают тут как тут, чтобы оказать содействие - и они не будут спрашивать неудобных вопросов касательно источников происхождения наличности их клиентов.

Такие анонимные компании сегодня владеют примерно 40 тысячами объектов собственности в Лондоне. Некоторые из этих приобретений могут быть абсолютно легитимными и дозволенные законом, но такого рода инструменты секретности, как это хорошо известно предпочитались теми, кто отмывает деньги: антикоррупционная организация "Transparency International" обнаружила, что такого рода подход был использован для приобретения трех четвертей недвижимого имущества, когда их владельцы находились под расследованием по обвинениям в коррупции в Великобритании.

Лишь на основе того, то на улицах Лондона не видать валяющихся тел нельзя судить, что Лондон не пособничает тем, кто наваливает их штабелями везде, где им это угодно. Британский истэблишмент на протяжении долго времени делал вид, что ни о чем ни знал, но "Прачечный автомат" Лондона уничтожает репутацию страны. По всей территории бывшего Советского Союза Великобритания сегодня рассматривается в качестве партнера по коррупции, но не демократии для элит, старающихся обокрасть свои собственные страны.

Избранный Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев неоднократно призывал - безрезультатно - Великобританию прекратить укрывать "личность, которая ограбила нас".

На фоне всего этого позора и уныния, появляется одиночный луч света: серьезная возможность для осуществления реформ в которых мы нуждаемся для того, чтобы не позволить нарушителям прав человека использовать недвижимость Лондона для сокрытия своих богатств. В Парламенте растущая группа членов, принадлежащих различным партиям стремится внести поправку в Законопроект по Криминальным Финансам, который в настоящее время пробивает себе дорогу через законодательный процесс.

Поправка, названная в честь русского адвоката и разоблачителя коррупции Сергея Магнитского, умершего в тюрьме при подозрительных обстоятельствах, позволит официальным представителям и организация, наподобие "Global Witness" ходатайствовать о том, чтобы заморозить финансовые средства, принадлежащие нарушителям прав человека. При предоставлении доказательства и очевидности случая как вызывающего общественный интерес, правительственные чиновники должны будут в соответствии с законом принять решения.

На основе того, будет ли данная реформа осуществлена, мы сможем судить кем на самом деле является Премьер Министр Терез Мей. Если ее правительство торпедирует поправку, то это засвидетельствует нам о том, что она довольствуется тем, чтобы Британия оставалась прибежищем для диктаторов - в то время, как лондонские банкиры, адвокаты и агенты по недвижимости будут иметь комиссионные от их денег, пропитанных кровью. Пришла пора, когда Лондон должен сворачивать красный ковер.

Бен Джуда является автором недавно опубликованной книги "Это Лондон."

Источник Нью Йорк Таймс

Перевод КНИА "Кабар"

29 декабря 2016 года