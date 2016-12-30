Подписан Закон КР о ратификации Соглашения к статьям Соглашения МВФ о пересмотре квот и реформе Исполнительного совета

30 декабря 2016, 14:43 Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О ратификации поправки к статьям Соглашения Международного валютного фонда о четырнадцатом общем пересмотре квот и реформе Исполнительного совета, принятой резолюцией Совета управляющих Международного валютного фонда от 15 декабря 2010 года № 66-2". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

Закон принят Жогорку Кенешем 15 декабря 2016 года.

В 2010 году совет директоров МВФ принял поправку к Статьям Соглашения МВФ (Resolution № 66-2), в части увеличения страновых квот в 2 раза. Это связано с реформой, проводимой МВФ, по увеличению и перераспределению квот стран - членов в пользу стран с формирующимся рынком и развивающихся стран для отражения их растущей роли в мировой экономике и расширения инвестиционных полномочий МВФ, а также с реформой, касающейся структуры Исполнительного совета, состав которого впредь будет избираться всеми странами-членами МВФ. Это первое значительное увеличение квоты с 1998 года.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.