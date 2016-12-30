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Подписан Закон КР о ратификации Соглашения к статьям Соглашения МВФ о пересмотре квот и реформе Исполнительного совета

Источник:
http://kabar.kg/economics/full...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400596-ru.html

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А.Атамбаев подписал закон, по которому почасовые и посуточные гостиницы в многоквартирных домах будут штрафоваться

30 декабря 2016, 14:43       Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О ратификации поправки к статьям Соглашения Международного валютного фонда о четырнадцатом общем пересмотре квот и реформе Исполнительного совета, принятой резолюцией Совета управляющих Международного валютного фонда от 15 декабря 2010 года № 66-2". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
Закон принят Жогорку Кенешем 15 декабря 2016 года.
В 2010 году совет директоров МВФ принял поправку к Статьям Соглашения МВФ (Resolution № 66-2), в части увеличения страновых квот в 2 раза. Это связано с реформой, проводимой МВФ, по увеличению и перераспределению квот стран - членов в пользу стран с формирующимся рынком и развивающихся стран для отражения их растущей роли в мировой экономике и расширения инвестиционных полномочий МВФ, а также с реформой, касающейся структуры Исполнительного совета, состав которого впредь будет избираться всеми странами-членами МВФ. Это первое значительное увеличение квоты с 1998 года.
Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

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