2016 високосный. О тех, кто ушел навсегда…

30 декабря 2016, 15:04 Комментарии

Скоро завершится очередной год нашей жизни. ИА "24.kg" по традиции вспоминает известных кыргызстанцев, которые в 2016-м ушли от нас навсегда. Но ведь давно известно: люди живы, пока о них помнят...

4 февраля. На 91-м году жизни скончался Герой Кыргызской Республики, народный поэт, лауреат Государственной премии имени Токтогула, ветеран Великой Отечественной войны Сооронбай Жусуев.

Произведения Сооронбая Жусуева снискали любовь требовательных читателей и поклонников. Он подарил любителям поэзии возможность читать на родном языке сонеты Шекспира, стихи и поэмы Пушкина, Лермонтова. Благодаря его таланту на кыргызском зазвучали произведения Тараса Шевченко, Расула Гамзатова, Омара Хайяма, Абая Кунанбаева, Кайсына Кулиева. Творчество Сооронбая Жусуева способствовало духовному и культурному развитию нашего народа.

1 июля. В возрасте 75 лет после продолжительной болезни скончался член Союза художников Кыргызстана Турсунбек Койчиев.

Его работы находятся в частных коллекциях во Франции, США, Китае, Турции, России и Казахстане. За большие заслуги в развитии национального изобразительного искусства в 1993 году Турсунбеку Койчиеву присвоили звание "Заслуженный деятель культуры КР", а в 2007 году он получил звание "Народного художника".

13 июля. На 78 году жизни скончался один из известнейших геологов Кыргызстана Максут Сартбаев - лауреат Государственной премии КР в области науки и техники, академик Международной экологической академии Казахстана, член-корреспондент Инженерной академии КР, ветеран труда.

Руководитель, ответственный исполнитель приоритетных научных программ и проектов Академии наук СССР, НАН КР по изучению и комплексному использованию медных, ртутно-сульфидных, редкометалльных, золото-редкометалльных, нефтегазовых и неметаллических месторождений Кыргызстана. Автор и соавтор 160 научных работ, в том числе десяти монографий. Интересы Максута Сартбаева не ограничивались только профессией, он автор более десятка исторических и исследовательских работ, таких как "Казахи Кыргызстана. Прошлое и настоящее". В ней дана авторская интерпретация становления и развития казахско-кыргызских отношений с периода Караханидского государства (X-XII вв.) до наших дней.

16 июля. На 95-м году скончался народный поэт, Герой Кыргызской Республики Суюнбай Эралиев - ветеран ВОВ, кавалер ордена Отечественной войны I степени, участник обороны Москвы в составе легендарной Панфиловской дивизии. Лауреат Государственной премии имени Токтогула Сатылганова.

Суюнбай Эралиев перевел на кыргызский язык многие произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Александра Твардовского и многих других российских писателей. Сборники поэта "Первое звучание", "Родная земля", "Белые запахи", "Путешествие к звездам", "Путешествие в жизнь" и другие переведены на иностранные языки и языки народов СССР.

20 июля. На 79-м году жизни скончался Берик Алимбаев - народный артист КР, балетмейстер, солист балета Кыргызского Национального Академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

За 25 лет на сцене Берик Алимбаев исполнил все ведущие партии в классических и национальных балетах. Он создал образы принца Зигфрида в балете "Лебединое Озеро" Чайковского, графа Альберта в балете "Жизель", Куйручука в балете "Куйручук" Молдобасанова, Окунева, Нурдина в балете "Чолпон" Раухвергера, принца Дезире в балете "Спящая красавица" Чайковского, Ромео в балете "Ромео и Джульетта" Прокофьева. С большим успехом танцевал на зарубежной сцене: в Канаде, Сирии, Чехословакии, Монголии. В 2006 году получил звание Народного артиста Кыргызстана.

25 августа. На 48-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший "афганец", экс-депутат Жогорку Кенеша V созыва от фракции "Ар-Намыс" Нурлан Торобеков.

В этот же день Кыргызстан понес еще одну невосполнимую утрату. На 71-м году жизни после продолжительной тяжелой болезни скончался Народный художник Кыргызстана, заслуженный деятель культуры КиргССР Георгий Белкин.

Он много лет проработал в Русском драматическом театре имени Чингиза Айтматова, где поставил свыше сорока спектаклей. Его работы можно увидеть в музее изобразительных искусств Гапара Айтиева, в частных коллекциях Германии, Израиля, Италии, США, России, Франции, Казахстана. Многие сценографические работы художника отмечены дипломами всесоюзных и республиканских фестивалей. В 1996 году указом президента Георгию Белкину присвоено звание Народного художника КР. В 2006 году Георгий Белкин переехал в Москву. Талант художника был востребован в Государственном академическом центральном театре кукол Сергея Образцова, где Георгий Иванович работал до последних дней своей жизни.

Спустя несколько дней пришло известие о скоропостижной смерти еще одного экс-депутата ЖК КР V созыва Эркина Алымбекова. Он возглавлял комитет по конституционному законодательству, государственному устройству и правам человека.

22 октября. После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни легендарный отечественный журналист Александр Малеваный. Газета "Слово Кыргызстана", главным редактором которой он был 15 лет, под его руководством стала ведущим в стране изданием.

В ней же, только с другим названием - "Советская Киргизия", он, инженер по образованию, начинал корреспондентом отдела промышленности и прошел путь до ее руководителя. Несколько лет Александр Иванович работал первым заместителем завотделом пропаганды и агитации ЦК Компартии КиргССР.

24 декабря. В результате сердечного приступа на 65-м году жизни скончался архитектор Урмат Алымкулов - автор проектов таких зданий в Бишкеке, как Жогорку Кенеш, Академия управления при президенте КР, госпиталь ветеранов ВОВ, посольства Германии, Турции, "Чайхана аксакалов", Кыргызско-Российский Славянский университет, Бишкекский гуманитарный университет, ряда школ в различных регионах, а также многих других.

25 декабря. На 61-м году жизни скончался ветеран милиции, доктор юридических наук, генерал-лейтенант милиции, государственный деятель Болотбек Ногойбаев.

Болотбек Бердибекович прошел сложный путь от оперуполномоченного линейного отдела до министра внутренних дел. Находясь на заслуженном отдыхе, оказывал неоценимую практическую и методическую помощь ветеранам и молодежи. Воспитал не одно поколение работников органов внутренних дел, заслужив высокий авторитет опытного наставника.

Ушли из жизни не только наши соотечественники, но и знаменитые граждане других стран, которых мы тоже любим и помним. Прощайте, солнечный клоун Олег Попов; любимый народом актер Алексей Жарков; несравненная Наталья Крачковская и неувядающий Владимир Зельдин; режиссер-мультипликатор, автор полюбившегося мультфильма "Жил-был пес" Эдуард Назаров; великий скульптор Эрнст Неизвестный; архитектор с мировым именем Заха Хадид; принципиальный журналист Павел Шеремет; легендарный авиаконструктор Иван Микоян, великий боксер Мохаммед Али; певцы мировой сцены Джордж Майкл, Дэвид Боуи и Принс.

В этом году мир также простился с выдающимися политическими деятелями, определявшими лицо современности, Шимоном Пересом, Фиделем Кастро и Исламом Каримовым.