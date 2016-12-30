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Китай заинтересовался кыргызским золотом, медом и органическими сельхозтоварами

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/kitaj-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400592-ru.html

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30 декабря 2016, 14:49       Комментарии

Генеральное консульство Кыргызстана в Гуанчжоу представило инвестиционный потенциал республики бизнес-кругам китайского города Чанша. Об этом сообщает интернет-издание sng.today.
Предприниматели проявили интерес к сфере добычи золота, а также налаживанию поставок в КНР меда и экологически чистых сельхозтоваров.
"В ходе презентации подчеркнута необходимость стимулирования сотрудничества между странами",– сообщает МИД Кыргызстана.
Представители генконсульства рассказали китайским бизнесменам о легкой, горнодобывающей, энергетической промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях республики.
"Помимо этого, стороны договорились, что летом 2017 года делегация из КНР прибудет в Кыргызстан для исследования инвестиционных возможностей страны", – говорится в сообщении.

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