Китай заинтересовался кыргызским золотом, медом и органическими сельхозтоварами

30 декабря 2016, 14:49 Комментарии

Генеральное консульство Кыргызстана в Гуанчжоу представило инвестиционный потенциал республики бизнес-кругам китайского города Чанша. Об этом сообщает интернет-издание sng.today.

Предприниматели проявили интерес к сфере добычи золота, а также налаживанию поставок в КНР меда и экологически чистых сельхозтоваров.

"В ходе презентации подчеркнута необходимость стимулирования сотрудничества между странами",– сообщает МИД Кыргызстана.

Представители генконсульства рассказали китайским бизнесменам о легкой, горнодобывающей, энергетической промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях республики.

"Помимо этого, стороны договорились, что летом 2017 года делегация из КНР прибудет в Кыргызстан для исследования инвестиционных возможностей страны", – говорится в сообщении.