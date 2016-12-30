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Минобразования: В Кыргызстане возрос интерес к рабочим профессиям

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/minobr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400591-ru.html

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30 декабря 2016, 14:56       Комментарии

В Кыргызстане более 15 тыс. человек обучается в сфере начального профессионального образования.
По данным пресс-службы Министерства образования и науки, директор Агентства начального и среднего профессионального образования Таалайбек Чолпонкулов отметил, что в республике функционирует 100 лицеев и училищ, которые предоставляют более 80 профессий и специальностей.
"В последнее время растет интерес к рабочим профессиям. В этом году в некоторых учреждениях был конкурс по 5-6 человек на место", — отметил он.
Наиболее популярными у учащихся стали строительные специальности (23 %). Далее идут – легкая промышленность (18 %), сельское хозяйство (16 %) и пищевая промышленность (15 %).

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