Минобразования: В Кыргызстане возрос интерес к рабочим профессиям

30 декабря 2016, 14:56 Комментарии

В Кыргызстане более 15 тыс. человек обучается в сфере начального профессионального образования.

По данным пресс-службы Министерства образования и науки, директор Агентства начального и среднего профессионального образования Таалайбек Чолпонкулов отметил, что в республике функционирует 100 лицеев и училищ, которые предоставляют более 80 профессий и специальностей.

"В последнее время растет интерес к рабочим профессиям. В этом году в некоторых учреждениях был конкурс по 5-6 человек на место", — отметил он.

Наиболее популярными у учащихся стали строительные специальности (23 %). Далее идут – легкая промышленность (18 %), сельское хозяйство (16 %) и пищевая промышленность (15 %).