Микаэль Ру: Важно оставаться самими собой и верными ценностям свободы

30 декабря 2016, 14:36 Комментарии

В 2008 году МИД Кыргызстана назвал сотрудничество с Францией одним из приоритетов внешнеполитического курса Кыргызстана. Что произошло за эти годы, удалось ли КР и Французской Республике выстроить успешные эффективные взаимоотношения? На эти вопросы отвечает Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Кыргызской Республике Микаэль Ру, который прибыл в нашу страну три месяца назад.

"ВБ" : - Президент Кыргызстана наградил вашего предшественника - господина Катта орденом "Данк" за плодотворное сотрудничество. На чем вы сосредоточите свое внимание?

Господин Микаэль Ру: - Для начала позвольте поздравить читателей "Вечернего Бишкека" с Новым годом! В октябре на церемонии вручения мне верительных грамот президент Алмазбек Атамбаев высказал пожелание, чтобы двусторонние отношения укреплялись, иностранные компании инвестировали в Кыргызстан и участвовали в экономическом и социальном развитии страны.

В этом направлении я и работаю. Моя задача - сделать так, чтобы французские предприятия заинтересовались возможностями кыргызского рынка. На днях удалось встретиться с представителями французских предприятий в Казахстане в январе будущего года я увижусь с французскими предпринимателями в Париже, а в феврале с представителями наших предприятий в Москве. Будем говорить о сотрудничестве с Кыргызстаном.

Франция активно участвует в европейской программе "Содействие укреплению верховенства права в Кыргызской Республике". В течение двух месяцев семь французских юристов высокого ранга приезжали на семинары и тренинги по этой теме (судья из Парижского апелляционного суда тоже находился в Бишкеке).

"ВБ": - А что касается наших политических взаимоотношений?

- Важно усилить наши политические связи. Президент Алмазбек Атамбаев дважды был принят во Франции в 2015 году, а в апреле 2016–го в Париже были проведены двусторонние консультации. Вице–премьер–министр Господин Панкратов побывал в Париже в ноябре месяце. Эти отношения продолжатся и в 2017 году несмотря на то, что для обеих стран это будет год проведения выборов.

"ВБ": - Считается, что товарооборот - это один из показателей экономических взаимоотношений между странами. Каков он у Кыргызстана и Франции?

- Общий объем товарооборота между нашими странами, отмеченный кыргызской таможней в 2015 году, составляет $ 23 млн. Но эти цифры дают неполную картину, так как большая часть продукции, состоящей из французских марок, которые можно найти в Кыргызстане, попадает либо из третьих стран, либо изготовлена по лицензии в странах СНГ с учетом норм французского качества. Вне статистических данных я могу сказать, что конъюнктура благоприятная и все больше представителей французских предприятий прибывают сюда для исследования кыргызского рынка. С другой стороны, кыргызские предприятия могли бы воспользоваться всеобщей системой преференций GSP+ , принятой в январе 2016–го Европейским союзом для большего экспорта в Европу. Динамика внешней торговли довольно хорошая, да и возможностей немало.

"ВБ": - Вы в курсе, каков объем иностранных инвестиций в Кыргызстан в 2015–м и полгода 2016 года. И сколько вложила Франция?

- Почти все инвестиции в Кыргызстане (порядка $ 1 млрд. чистых вливаний в 2015 году) из России и Китая, немного из Канады (Кумтор) и немного из Турции. Все остальные страны набирают менее 1%. Но существует проблема в подсчетах, так как основные французские инвестиционные проекты в Кыргызстане реализуются через филиалы в России. Эти инвестиции небольшие, но я наблюдаю позитивную динамику. Кыргызстан это привлекательная страна для инвестора. Я встречался с представителями Агентства по содействию инвестициям, которые на прошлой неделе были на приеме в Париже на набережной Орсе, и также побывали в Medef (Движение предприятий Франции). Аргументы в пользу инвестирования в Кыргызстане убедительные, его рост на сегодня лучший в регионе. Это принесет свои плоды.

"ВБ": - Говорят, новый ипподром в Чолпон–Ате получился каким–то особенным не без участия Франции?

- Чолпон–атинский ипподром - удачная совместная реализация сотрудничества кыргызских и французских компаний Gregoriinternational, Fornells, PGM, Francechevalservice. Ипподром расположен в необыкновенном месте - на берегу озера Иссык–Куль. На сегодня это один из лучших ипподромов в СНГ. Мы гордимся, что работы были завершены в срок, к открытию Игр кочевников, на которые были приглашены представители перечисленных выше компаний и тысячи людей со всего мира. Игры получили большой отклик и способствовали контактам со стороны конноспортивных кругов Франции.

Замечу, что Франция - страна с очень развитым конным спортом, о чем не знают в Кыргызстане. У нас 244 ипподрома (то есть половина существующих в Европе). Это область интересов, в которой Франция и Кыргызстан могли бы работать вместе.

"ВБ": - Франция пережила страшнейшие атаки террористов. Кыргызстанцы сопереживали горю французов:

- Мы благодарны за выражения сочувствия и солидарности, которые мы получили со всего мира, включая Кыргызстан. Сегодня исламский терроризм приносит смерть и разрушение в странах Ближнего Востока и Африки. Европейские страны, в том числе и Франция, также находятся под ударом, и ваша страна в их числе. Весь мир этим всерьез обеспокоен.

Франция ведет борьбу как внутри, так и на таких территориях, как Сирия, Ирак. Она активизировала свое сотрудничество с партнерами из США, Россией. Франция и Кыргызстан крайне регулярно обсуждают и этот вопрос.

"ВБ": - ООН распространило информацию о том, что в Афганистане растет производство наркотиков. Эксперты считают, что военные конфликты на границах стран ЦА нужны нарокоторговцам, которые под шумок транспортируют наркотики через границу. Насколько серьезна проблема наркотизации молодежи во Франции?

- Франция приняла правительственный план по борьбе с наркотиками на период 2013–2017 годов, который является частью стратегии Европейского Союза 2013– 2020 по борьбе с наркотиками и частью плана действий международного сотрудничества в области, определенной ООН в 2009 году.

Что касается региона, мы знаем, что 90% героина, производимого в мире, поступает из Афганистана, который является одним из крупнейших производителей смолы каннабиса. Этот наркотик транспортируется в Европу разными путями, один из которых (но не основной) ведет через Центральную Азию и Россию. Сотрудничество 58 стран по борьбе с этой торговлей, насчитывающее уже много лет, развернуто в рамках Парижского договора, вступившего в силу с 2003 года с подачи франко– российской инициативы совместно с управлением Организации Объединенных Наций по борьбе с наркотиками.

Во Франции существует токсикомания, но это не является серьезной проблемой. Употребление героина и кокаина незначительное и сокращается, употребление каннабиса, где ситуация более проблематичная, увеличилось, но не существенно. Среди веществ, вызывающих зависимость, употребление сигарет и алкоголя, создающее гораздо больше проблем в области общественного здравоохранения, сокращается с 2000–х годов.

"ВБ": - Что сегодня беспокоит французов? стали ли они более политизированы, на ваш взгляд, после террактов и прибытия беженцев?

- Это хороший вопрос, так как террористические акты с 2015 года оказали глубокое влияние на общественное мнение французов. Опросы показывают, что тема терроризма стала темой ь1 среди волнующих тем, в том числе и для молодежи. .Безработица тоже остается основной актуальной проблемой, особенно для молодых людей, вступающих на рынок труда. Иммиграция с недавними волнами беженцев третья по важности тема. Это три вопроса, согласно опросам, проведенным СМИ, являются наиболее острыми для французских граждан, но при этом не являются результатом выявления реальных угроз для общества.

"ВБ" - Справляется ли экономика и успевает ли социальная система Франции встраивать беженцев в известный всему миру социальный лифт?

- Франция намерена обеспечить всеобъемлющее и устойчивое реагирование на кризис беженцев и мигрантов в Европе в тесном сотрудничестве со своими европейскими партнерами. Она выполняет свою роль по плану приема беженцев, предусмотренному Европейским союзом. По правде говоря, Франция меньше пострадала от этого притока, чем другие европейские страны, как Италия или Греция, через чьи территории мигранты прибывают, или же Германия.

Франция, традиционно открытая и гостеприимная страна, осталась верна своим принципам: сохранение права убежища для политических беженцев, эффективная система приема и интеграции нефранкоговорящих детей в учебных заведениях. В остальном же французский закон, касающийся легальной и нелегальной иммиграции, доступ к гражданству четко исполняется.

"ВБ": - Как вы оцениваете угрозу терроризма, экстремизма псевдоисламизации Центральной Азии, в том числе возможность прихода в ЦА ИГИЛ или аль–нусры?

- В плане радикализации и терроризма Франция и Кыргызстан сталкиваются с аналогичными проблемами: наличие своих граждан среди боевиков в Сирии и Ираке, передвижения их между страной проживания и Сирией, наличие на национальной территории радикально настроенных людей, поддерживающих контакты с боевиками.

Террористическая угроза существует, пусть и скрытая. Одни атаки произошли, другие были сорваны. Возникает вопрос о будущем боевиков, когда Исламское государство потерпит поражение в Сирии и Ираке. Как много будет выживших? Будут ли они сливаться с местным населением, возвращаться? Никто не знает.

"ВБ": - Франция во время Второй мировой войны принимала участие во Французском сопротивлении, боролось с фашизмом. В сегодняшнем мире террористы ИГИЛ, аль–нусры - фашисты современности. Не кажется ли вам, что Франция могла бы играть более активную роль в ситуации в Сирии, выступать в роли миротворца?

- Столкнувшись с этими общими опасностями, государства работают совместно в области разведывательных операций, обмена методами борьбы против радикализации молодых людей.

"ВБ": - А возможно ли объединение всех стран против общего врага: терроризма, псевдоисламизации, наркотиков? Аналитики говорят о том, что существует реальная угроза того, что боевики из Сирии двинутся в Афганистан, Центральную Азию:

- В Сирии ситуация очень сложная. Международным действиям не хватило слаженности, и многочисленные вмешательства, противоречащие друг другу, несут риск возникновения дестабилизации на региональном уровне. Франция призывает к прекращению боевых действий и возврату к переговорам в рамках Женевских встреч и резолюций Совета Безопасности ООН.

Важный принцип, которым руководствуется Франция в ее внутренней и внешней деятельности в борьбе с исламским терроризмом, - это оставаться самими собой, верными ценностям свободы и толерантности, демократии и права - именно на это нацелены террористы, именно это необходимо защищать.

личное дело

Микаэль РУ родился 6 сентября 1966 года в городке Бор Лезорг, женат, советник иностранных дел (восточные страны), выпускник Национальной школы статистики и экономического управления. Работал редактором в Министерстве иностранных и европейских дел, был советником во французском посольстве в г. Порт–Луи, Маврикий, первым советником во Французском посольстве в Киеве, на Украине, заместителем директора департамента Южной Африки и Индийского океана, центрального аппарата МИД Франции.

cправка "ВБ"

"В рамках ЕС и институтов ООН, Франция твердо поддерживает Кыргызскую Республику на пути к демократии и устойчивому развитию, который она выбрала" - из выступления президента Франции во время встречи глав государств в Париже.

В марте 2017–го мы будем отмечать 25–летие наших дипломатических отношений. В 2010 году Франция открыла в Кыргызстане посольство. Политические консультации по двусторонним и региональным или же международным вопросам начались в прошлом году. В ноябре 2016–го вступило в силу франко–кыргызское соглашение о взаимной отмене краткосрочных виз для обладателей дипломатических паспортов.