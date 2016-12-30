Аким Кеминского района прокомментировал "пьяную аварию"

30 декабря 2016, 14:29 Комментарии

БИШКЕК, 30 дек - Sputnik. Аким Кеминского района Чуйской области Тынарбек Супатаев опроверг информацию о своем нетрезвом состоянии, в котором он якобы совершил столкновение с другой машиной на трассе Бишкек - Торугарт в четверг вечером.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о ДТП с участием акима Кеминского района. Сообщалось, что глава районной администрации выехал на своей машине в нетрезвом состоянии и столкнулся с другим автомобилем, в результате чего двое пассажиров пострадали.

"Я не был пьян. Это доказывает экспертиза на алкоголь, проведенная сразу после аварии. Просто дорога была очень плохая, и мою машину Toyota Prado занесло. Я столкнулся с другой машиной и тоже пострадал. У меня болят грудная клетка, нога. Также сказали, что у меня сотрясение. Два пассажира той машины тоже пострадали. Все расходы на их лечение я готов взять на себя", - сказал аким Супатаев.

В пресс-службе ГУВД Чуйской области подтвердили факт ДТП на 95-м километре трассы Бишкек - Торугарт в 21.30 в четверг. Отмечается, что столкнулись Toyota Avensis и Toyota Prado. В обеих машинах люди получили незначительные травмы. В милиции также сообщили, что по результатам экспертизы оба водителя были трезвыми.