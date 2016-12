От неудачи в Рио до триумфа на Играх кочевников — спортивные итоги 2016 года

30 декабря 2016, 14:47 Комментарии

Отечественные спортсмены испытали свои силы как на международной, так и на местной арене. Одни турниры увенчались успехом, а другие закончились скандалом либо поражением.

Sputnik Кыргызстан предлагает вспомнить самые значимые спортивные события - 2016.

Привезли из Рио медаль, но... На Олимпиаде в Рио Кыргызстан представляли 19 атлетов - борцы, пловцы, бегуны и тяжелоатлеты.

Призовые места в Бразилии покорились только тяжелоатлету Иззату Артыкову - он завоевал бронзовую медаль. Это была первая награда с 2008 года в Пекине, когда борцы Канатбек Бегалиев и Руслан Тюменбаева завоевали серебро и бронзу соответственно.

Однако допинговый скандал в Рио коснулся и Артыкова. Уже после окончания Игр стало известно, что Иззата обвиняют в применении запрещенного препарата - стрихнина. Его дисквалифицировали, а результаты выступлений аннулировали. Госагентство спорта страны подало апелляцию, и 11 января в Швейцарии должно состояться первое слушание по этому делу.

Результаты других отечественных спортсменов на Олимпиаде были менее успешны - только борцам Арсену Эралиеву и Айсулуу Тыныбековой удалось завоевать пятые места в своих весовых категориях. Дзюдоист-тяжеловес Юрий Краковецкий, на которого также возлагали надежды, закончил олимпийский турнир по дзюдо седьмым.

Несмотря на это, общественность тепло встретила атлетов. Если Артыкова приветствовали в аэропорту Бишкека как чемпиона (тогда еще не было известно о лишении его медали. - Ред.), то остальных поддерживали в социальных сетях.

У паралимпийцев все впереди Традиционно после окончания Олимпиады начинаются Паралимпийские игры. Три спортсмена от Кыргызстана в сентябре тоже отправились в Рио. Медалей они не завоевали, но показали неплохие результаты.

Эсен Калиев на соревнованиях по пауэрлифтингу стал пятым, Жыргалбек Оросбаев - шестым в этом же виде спорта.

Паралимпиец Арстанбек Базаркулов финишировал девятым на соревнованиях по метанию ядра и копья. Вернувшихся спортсменов наградили власти Бишкека, но запомнились атлеты не этим. Недавно они пожертвовали часть призовых от государства онкобольным детям. Хороший поступок, не правда ли?

Игры кочевников, потрясшие мир В начале сентября внимание не только народа Кыргызстана, но и гостей из других стран было приковано к Всемирным играм кочевников, проходивших на Иссык-Куле с 3 по 8 сентября.

Так называемая альтернатива Олимпийским играм собрала 1 200 спортсменов из 64 стран. Это 23 вида спорта, среди которых традиционные скачки, виды борьбы и интеллектуальные игры кочевников.

Здесь же лучшими спортсменами оказались кыргызстанцы. В общекомандном зачете они заняли первое место, завоевав 25 золотых, 25 серебряных и 29 бронзовых медалей. Внимание зрителей привлекло грандиозное открытие Игр, сопровождаемое исполнением куу "Маш ботой" тысячью комузистов. Это исполнение популярной мелодии попало в Книгу рекордов Гиннесса.

© Sputnik / Эмиль Садыров Страсти и удары камчой — кадры финала кок-бору на Играх кочевников Не менее приятным сюрпризом стал разгром (15:3) принципиальных соперников из Казахстана в финале кыргызстанской сборной по кок бору (козлодрание).

О наших играх писали зарубежные СМИ, появились захватывающие видеоролики.

III Игры кочевников cостоятся в 2018 году также в Кыргызстане.

Что еще проходило у нас? В уходящем году, кроме ВИК, в стране проходили и другие мероприятия международного масштаба. К примеру, в Бишкеке - чемпионат мира по бильярду, в котором участвовали спортсмены из 24 государств.

© Sputnik / Эмиль Садыров Спортсмены ловко забивали шары на ЧМ по бильярду в Бишкеке Были организованы и другие ежегодные турниры, такие как кубок "Хан Манас" по дзюдо, где победу одержали дзюдоисты Казахстана, и турнир на трофей "Хан Кошой" по борьбе на поясах.

В стране появилась Федерация MMA. В турнире в честь ее открытия принимали участие бойцы ринга из Таджикистана, Азербайджана, Ингушетии и Дагестана. Кыргызстанцы выиграли три боя, в том числе самый главный поединок.

Успехи в хоккее Сборная Кыргызстана в этом году выиграла Кубок вызова Азии по хоккею, который проходил в Бишкеке. Отечественные спортсмены одержали три победы подряд у сборных Индии, Катара и Малайзии и досрочно обеспечили себе победу.

© Sputnik / Эмиль Садыров Сборная КР по хоккею обыграла команду Макао со счетом 8:1 В заключительной игре хоккеисты обыграли соперников из Макао со счетом 8:1.

Пару слов о футболе Сборная Кыргызстана в этом году проводила лишь товарищеские матчи, так как борьба за попадание в финальную часть Кубка Азии - 2019 начнется в следующем марте. Этот год запомнился тем, что футбольная сборная обновила рекорд в рейтинге FIFA - 99-е место (в апреле команда занимала 100-ю позицию) и одержала победу над Казахстаном - одним из принципиальных соперников в Центральной Азии.

В этом году также было много спортсменов, которые стали лучшими на мировой арене. Мы ими бесспорно гордимся. Об успехах отечественных спортсменов можете почитать в материале Sputnik Кыргызстан.

Безусловно, в следующем году нас ждут крупные спортивные мероприятия на уровне континента. Это VIII зимние Азиатские игры, отборочный раунд Кубка Азии по футболу и Азиатские игры в помещениях, IV Исламские игры солидарности и традиционные Международные Иссык-Кульские спортивные игры.

Надеемся, что наши атлеты покажут хорошие результаты на турнирах как международного, так и республиканского уровня.