Какая краше — елки в городах Кыргызстана

30 декабря 2016, 14:56 Комментарии

БИШКЕК, 30 дек - Sputnik. Самые высокие елки в этом году - в Оше и Бишкеке, впрочем, как и в 2015-м.

Зеленые красавицы традиционно устанавливают перед новогодними праздниками. Редакция Sputnik Кыргызстан предлагает читателям посмотреть на елки в разных городах страны.

Бишкек Высота главной елки столицы и всего Кыргызстана составляет 25 метров. На ней висит 77 украшений в национальном стиле, 60 звездочек и 50 снежинок. Всего на дереве 1 200 игрушек. Длина гирлянд - 2,5 километра. На создание новогодней атмосферы в Бишкеке мэрия потратила 13 миллионов сомов.

Ош Самая высокая ель страны установлена в южной столице. Ее высота - 30 метров. На новогоднее оформление города ушло 899 тысяч сомов, все выполнено с национальным колоритом.

Нарын 18-метровое дерево стоит на центральной площади Нарынской области. На новогоднее оформление городские власти потратили 150 тысяч сомов.

Джалал-Абад Высота этой южной красавицы - 21 метр. На праздничную атмосферу из городской казны выделили 550 тысяч сомов.

Талас 20-метровая новогодняя ель красуется на площади Таласа. Местные чиновники в этом году потратили из бюджета 96 тысяч сомов.

Каракол В административном центре Иссык-Кульской области стоит 20-метровая елка. На украшение города направлено 450 тысяч сомов.

Баткен Мэрия Баткена выделила 100 тысяч сомов на новогоднее оформление города, а на площади стоит 11-метровая ель.