В городе Ош наградили лучших спортсменов года и призеров Всемирных Игр Кочевников

30 декабря 2016, 14:15 Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. В мэрии города Ош 30 декабря состоялось награждение почетными грамотами и денежными премиями лучших спортсменов года, занявших призовые места на международных соревнованиях, мировых первенствах и турнирах. Об этом сообщили в мэрии Оша.

"Каждый из вас на пьедестале почета высоко поднимает флаг Кыргызстана на мировых первенствах. Мы гордимся вами. Желаем новых успехов в спорте и больших побед",- сказал Айтмамат Кадырбаев.

Кроме того, почетными грамотами и благодарственными письмами награждены руководители городских организаций, учреждений и ведомств, чьи экспозиции и номинации стали лучшими на II Всемирных Играх Кочевников, прошедших с 3 по 8 сентября в Иссык-Кульской области.

"Представители из города Ош заняли 7 призовых мест на II Всемирных Играх Кочевников. К примеру, представители из города Ош заняли первое место по скоростной сборке юрты. Это большая заслуга и значительный труд. Каждый из них достоин награды", - отметил Айтмамат Кадырбаев.

Номинации национальной кухни, ремесленников, художественная композиция, выступления творческих коллективов и многие другие отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами за активное участие во II Всемирных Играх Кочевников.

В рамках мероприятия мэрии города Ош за активное участие во II Всемирных Играх Кочевников вручен сертификат на 300 000 сомов.