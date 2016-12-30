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В городе Ош наградили лучших спортсменов года и призеров Всемирных Игр Кочевников

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/sport/full/115...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400583-ru.html

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30 декабря 2016, 14:15       Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. В мэрии города Ош 30 декабря состоялось награждение почетными грамотами и денежными премиями лучших спортсменов года, занявших призовые места на международных соревнованиях, мировых первенствах и турнирах. Об этом сообщили в мэрии Оша.
"Каждый из вас на пьедестале почета высоко поднимает флаг Кыргызстана на мировых первенствах. Мы гордимся вами. Желаем новых успехов в спорте и больших побед",- сказал Айтмамат Кадырбаев.
Кроме того, почетными грамотами и благодарственными письмами награждены руководители городских организаций, учреждений и ведомств, чьи экспозиции и номинации стали лучшими на II Всемирных Играх Кочевников, прошедших с 3 по 8 сентября в Иссык-Кульской области.
"Представители из города Ош заняли 7 призовых мест на II Всемирных Играх Кочевников. К примеру, представители из города Ош заняли первое место по скоростной сборке юрты. Это большая заслуга и значительный труд. Каждый из них достоин награды", - отметил Айтмамат Кадырбаев.
Номинации национальной кухни, ремесленников, художественная композиция, выступления творческих коллективов и многие другие отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами за активное участие во II Всемирных Играх Кочевников.
В рамках мероприятия мэрии города Ош за активное участие во II Всемирных Играх Кочевников вручен сертификат на 300 000 сомов.

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