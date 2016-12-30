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Кыргызстан ратифицировал соглашение с МАР о финансировании по проекту "Устойчивое развитие сельского водоснабжения и санитарии"

Источник:
http://kabar.kg/economics/full...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400582-ru.html

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30 декабря 2016, 14:16       Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О ратификации Соглашения о финансировании между Правительством КР и Международной ассоциацией развития по проекту "Устойчивое развитие сельского водоснабжения и санитарии", подписанного 26 октября 2016 года в городе Бишкек". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
Закон принят Жогорку Кенешем 21 декабря 2016 года.
Целью Соглашения является улучшение доступа и качества услуг водоснабжения и санитарии в участвующих сельских сообществах, укрепление потенциала институтов получателя в секторе водоснабжения и санитарии.
Финансирование Международной ассоциации развития будет направлено на мероприятия в отобранных селах Ошской, Чуйской и Иссык-Кульской областей.
Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

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