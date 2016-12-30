Кыргызстан ратифицировал соглашение с МАР о финансировании по проекту "Устойчивое развитие сельского водоснабжения и санитарии"

30 декабря 2016, 14:16 Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О ратификации Соглашения о финансировании между Правительством КР и Международной ассоциацией развития по проекту "Устойчивое развитие сельского водоснабжения и санитарии", подписанного 26 октября 2016 года в городе Бишкек". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

Закон принят Жогорку Кенешем 21 декабря 2016 года.

Целью Соглашения является улучшение доступа и качества услуг водоснабжения и санитарии в участвующих сельских сообществах, укрепление потенциала институтов получателя в секторе водоснабжения и санитарии.

Финансирование Международной ассоциации развития будет направлено на мероприятия в отобранных селах Ошской, Чуйской и Иссык-Кульской областей.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.