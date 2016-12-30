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Премьер С.Жээнбеков поздравил с Новым годом воспитанников и работников Дома ребенка в г. Токмок

 

Фотографии: kabar.kg

             

Источник:
http://kabar.kg/regions/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400581-ru.html

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30 декабря 2016, 14:21       Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков посетил Республиканский специализированный Дом ребенка в городе Токмок. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Глава Правительства поздравил воспитанников и работников социального учреждения с предстоящим Новым годом и еще раз подчеркнул, что одной из основных задач Правительства страны является оказание поддержки и обеспечение надлежащей социальной защиты для уязвимых слоев населения.
Сооронбай Жээнбеков отметил большой вклад сотрудников Дома ребенка в создании максимально благоприятных условий для пребывания детей в учреждении и выразил им благодарность.
Премьер-министр пожелал воспитанникам Дома ребенка города Токмок крепкого здоровья, благополучия и вручил им от имени Правительства Кыргызской Республики новогодние подарки.
В свою очередь, дети поблагодарили С.Жээнбекова за теплые пожелания и вручили ему собственноручно приготовленные открытки.

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