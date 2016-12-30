Премьер С.Жээнбеков поздравил с Новым годом воспитанников и работников Дома ребенка в г. Токмок

30 декабря 2016, 14:21 Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков посетил Республиканский специализированный Дом ребенка в городе Токмок. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Глава Правительства поздравил воспитанников и работников социального учреждения с предстоящим Новым годом и еще раз подчеркнул, что одной из основных задач Правительства страны является оказание поддержки и обеспечение надлежащей социальной защиты для уязвимых слоев населения.

Сооронбай Жээнбеков отметил большой вклад сотрудников Дома ребенка в создании максимально благоприятных условий для пребывания детей в учреждении и выразил им благодарность.

Премьер-министр пожелал воспитанникам Дома ребенка города Токмок крепкого здоровья, благополучия и вручил им от имени Правительства Кыргызской Республики новогодние подарки.

В свою очередь, дети поблагодарили С.Жээнбекова за теплые пожелания и вручили ему собственноручно приготовленные открытки.