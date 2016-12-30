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В Кыргызстане с 4 января вступит в силу новая тарифная сетка оценки автомототранспортных средств на 2017-й год

Источник:
http://kabar.kg/economics/full...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400580-ru.html

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30 декабря 2016, 14:23       Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. В Кыргызстане с 4 января вступает в силу новая тарифная сетка оценки автомототранспортных средств на 2017 год. Об этом сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы (ГРС) КР.
По ее информации, с 4 января 2017 года вступает в силу распоряжение службы "Об утверждении тарифной сетки 5% и 1% оценки автомототранспортных средств, применяемой при первичной регистрации и перерегистрации автомототранспортных средств на 2017 год.
Также в ГРС добавили, что тарифная сетка утверждается ежегодно государственным агентством антимонопольного регулирования при правительстве КР.

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