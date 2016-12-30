В Кыргызстане с 4 января вступит в силу новая тарифная сетка оценки автомототранспортных средств на 2017-й год

30 декабря 2016, 14:23 Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. В Кыргызстане с 4 января вступает в силу новая тарифная сетка оценки автомототранспортных средств на 2017 год. Об этом сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы (ГРС) КР.

По ее информации, с 4 января 2017 года вступает в силу распоряжение службы "Об утверждении тарифной сетки 5% и 1% оценки автомототранспортных средств, применяемой при первичной регистрации и перерегистрации автомототранспортных средств на 2017 год.

Также в ГРС добавили, что тарифная сетка утверждается ежегодно государственным агентством антимонопольного регулирования при правительстве КР.