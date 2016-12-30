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Спасибо, что был: за что благодарить уходящий 2016-й

 

Фотографии: 24.kg

  

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42613_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400579-ru.html

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30 декабря 2016, 14:10       Комментарии

Конец декабря - период подведения итогов года. У каждого они свои - хорошие или не очень, выдающиеся или поскромнее, радостные или печальные.
В любом случае прошедший год дал каждому из нас что-то новое, чему-то научил, даже если мы спотыкались и было сложно. Один приобрел, другой потерял. Но и потери, как бы грустно ни становилось от них, тоже нужны. Иначе мы не сможем по-настоящему оценить то, что имели, или того, кто был рядом и ушел.
Сегодня мы вспоминаем то, за что благодарны уходящему 2016-му.
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Кстати, чиновники намерены вернуться к вопросу цен на свет в 2017-м. Но это будет уже в следующем году. А пока порадуемся за кошельки, которые не пришлось опустошать ради благ цивилизации.
Хлеб - всему голова
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ОАО "Государственная страховая организация" уже произвела семь выплат. В том числе две из них - по полмиллиона сомов. Оба последних случая произошли в Ошской области (один - в Ноокатском районе, другой - в Кара-Суйском), где у владельцев сгорели дотла дома. Теперь люди смогут восстановить жилье.
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Остается надеяться, что в 2017-м поводов для радости будет не меньше.

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