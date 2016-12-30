В Бишкекском горкенеше определились с кандидатурами на пост зампреда

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Источник:http://24.kg/bishkek_24/42651_...
Ссылка на новость:http://www.for.kg/news-400578-ru.html
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30 декабря 2016, 14:29 Комментарии
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