В Бишкекском горкенеше определились с кандидатурами на пост зампреда

30 декабря 2016, 14:29 Комментарии

В Бишкекском городском кенеше определились с кандидатурами на пост заместителя председателя.

От коалиции большинства выдвинута Валентина Лисниченко, от оппозиционного "Онугуу-Прогресса" - Асель Куламбаева.

Голосование также будет тайным.