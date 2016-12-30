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В Бишкекском горкенеше определились с кандидатурами на пост зампреда

Источник:
http://24.kg/bishkek_24/42651_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400578-ru.html

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Бишкекский горкенеш собрался на первую сессию. Сформирована коалиция

30 декабря 2016, 14:29       Комментарии

В Бишкекском городском кенеше определились с кандидатурами на пост заместителя председателя.
От коалиции большинства выдвинута Валентина Лисниченко, от оппозиционного "Онугуу-Прогресса" - Асель Куламбаева.
Голосование также будет тайным.

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