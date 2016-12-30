Путин отменил пошлины на поставки нефти в Кыргызстан

30 декабря 2016, 14:10 Комментарии

Президент РФ Владимир Путин ратифицировал соглашение о беспошлинных поставках нефти в Кыргызстан. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает портал Аbnews.ru.

Пошлина отменяется на сырье, которое необходимо Кыргызстану для внутреннего потребления. Реэкспорт продукции в третьи страны без уплаты пошлины запрещен.

Отметим, документ обозначает условия сотрудничества в сфере поставок российской нефти и продуктов из нее в Кыргызстан. Стороны договорились подписать соглашение в июне 2016 года. За его исполнение будут отвечать министерство энергетики РФ и Министерство экономики КР.