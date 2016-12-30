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Новый спикер БГК пообещал работать во благо столицы

Источник:
http://knews.kg/2016/12/novyj-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400575-ru.html

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30 декабря 2016, 14:23       Комментарии

Новый спикер БГК Канатбек Музуралиев пообещал работать во благо столицы. Об этом он заявил на заседании горкенеша.
Он надеется, что работа будет плодотворной, и приложит для этого все усилия.
"Я поработаю в 27 созыве с вами вместе. Я вам уверенно могу сказать, что все вопросы никогда не буду делить на фракции. Буду работать во благо городу. Спасибо за доверие", – сказал он.
Другие депутаты также поздравили с новой должностью в БГК и вручили ему чапан.
Напомним, Музуралиев сегодня избран спикером Бишкекского городского кенеша. За него проголосовали 34 депутата.

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