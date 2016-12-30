Новый спикер БГК пообещал работать во благо столицы

30 декабря 2016, 14:23 Комментарии

Новый спикер БГК Канатбек Музуралиев пообещал работать во благо столицы. Об этом он заявил на заседании горкенеша.

Он надеется, что работа будет плодотворной, и приложит для этого все усилия.

"Я поработаю в 27 созыве с вами вместе. Я вам уверенно могу сказать, что все вопросы никогда не буду делить на фракции. Буду работать во благо городу. Спасибо за доверие", – сказал он.

Другие депутаты также поздравили с новой должностью в БГК и вручили ему чапан.

Напомним, Музуралиев сегодня избран спикером Бишкекского городского кенеша. За него проголосовали 34 депутата.