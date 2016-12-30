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Открытое письмо относительно комиссии c платежей абонентов мобильного оператора О!

Источник:
http://knews.kg/2016/12/otkryt...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400574-ru.html

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30 декабря 2016, 14:31       Комментарии

30 декабря 2016 года компания ООО "НУР Телеком" (торговая марка "О!") опубликовала открытое письмо, в котором призвала "Ассоциацию операторов платежных систем KG" принять меры по регулированию комиссии за прием платежей от населения.

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