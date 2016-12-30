Открытое письмо относительно комиссии c платежей абонентов мобильного оператора О!

30 декабря 2016, 14:31 Комментарии

30 декабря 2016 года компания ООО "НУР Телеком" (торговая марка "О!") опубликовала открытое письмо, в котором призвала "Ассоциацию операторов платежных систем KG" принять меры по регулированию комиссии за прием платежей от населения.