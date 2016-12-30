Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4005 (-0.0158) 
Евро: 72.4992 (+0.0216) 
Золото: 36.87 $/гр (+0.23) 
Серебро: 0.52 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
дождь со снегом 
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Кыргызстан ратифицировал соглашение с МАР о финансировании по проекту "Устойчивое развитие сельского водоснабжения и санитарии"Кыргызстан ратифицировал соглашение с МАР о финансировании по проекту "Устойчивое развитие сельского водоснабжения и санитарии"На нового председателя БГК К.Музуралиева надели чапан (фото)На нового председателя БГК К.Музуралиева надели чапан (фото)

К Земле приблизятся две кометы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352948_k_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400572-ru.html

Похожие новости

Битва за депутатские значки. ЦИКу рекомендуют отменить тендер

Международная организация по борьбе с коррупцией отметила прогресс по 14 рекомендациям из 25 – Генпрокуратура

ЕЭК рекомендует развивать союзный рынок электромобилей

ЕЭК одобрила рекомендацию по развитию в Евразийском союзе технопарков и кластеров

Консульство Кыргызстана в Стамбуле выясняет личность девушки, находящейся в коме

30 декабря 2016, 14:15       Комментарии

Астрономы миссии NEOWISE обнаружили два объекта, которые приближаются к Земле. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на NASA.
Первый объект, комета C/2016 U1 NEOWISE, достигнет ближайшей к Солнцу точки, расположенной внутри орбиты Меркурия, 14 января. Небесное тело было открыто 21 октября 2016 года.
Второй объект, 2016 WF9, который является астероидом или кометой без пылевого облака, достигнет орбиты Земли 25 февраля, оказавшись на расстоянии 51 миллион километров от планеты. В диаметре 2016 WF9 достигает километра. Объект был зарегистрирован 27 ноября 2016 года.
Оба небесных тела не представляют опасности для планеты. Объекты были открыты в рамках миссии NEOWISE (NEO Wide-Field Infrared Survey Explorer), предполагающей обзор неба в инфракрасном диапазоне.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум