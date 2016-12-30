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Атамбаев ратифицировал соглашение о 30-дневном пребывании россиян в КР

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/migration...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400571-ru.html

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Оснований даже говорить об импичменте президенту А.Атамбаеву нет – Анарбек Исмаилов

30 декабря 2016, 14:22       Комментарии

БИШКЕК, 30 дек - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев ратифицировал соглашение о порядке пребывания граждан России в Кыргызской Республике в течение 30 дней без регистрации, сообщила пресс-служба главы государства.
Такое же послабление будет действовать для кыргызстанцев в РФ. Президент Владимир Путин в марте ратифицировал этот документ.
Такая договоренность была достигнута двумя странами еще в июне 2015 года в рамках "дорожной карты" присоединения Кыргызстана к ЕАЭС.
Закон вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

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