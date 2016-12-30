Атамбаев ратифицировал соглашение о 30-дневном пребывании россиян в КР

30 декабря 2016, 14:22 Комментарии

БИШКЕК, 30 дек - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев ратифицировал соглашение о порядке пребывания граждан России в Кыргызской Республике в течение 30 дней без регистрации, сообщила пресс-служба главы государства.

Такое же послабление будет действовать для кыргызстанцев в РФ. Президент Владимир Путин в марте ратифицировал этот документ.

Такая договоренность была достигнута двумя странами еще в июне 2015 года в рамках "дорожной карты" присоединения Кыргызстана к ЕАЭС.

Закон вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.