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Подписан закон о ратификации Соглашения с РФ о порядке пребывания граждан КР в России и граждан РФ в Кыргызстане

Источник:
http://kabar.kg/politics/full/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400570-ru.html

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30 декабря 2016, 13:42       Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал закон КР "О ратификации Соглашения между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией о порядке пребывания граждан Кыргызской Республики на территории Российской Федерации и граждан Российской Федерации на территории Кыргызской Республики, подписанного 19 июня 2015 года в городе Санкт-Петербург". Об этом сообщили в пресс-службе президента.
Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 24 ноября 2016 года.
Целью Соглашения является урегулирование правоотношений в области порядка пребывания граждан Кыргызской Республики на территории Российской Федерации и граждан Российской Федерации на территории Кыргызской Республики.
Пунктом 113 Плана мероприятий (дорожная карта) по присоединению Кыргызской Республики к Единому экономическому пространству, утвержденного Решением Высшего Евразийского Совета от 10 октября 2014 года № 75 предусмотрено мероприятие по вопросам урегулирования правоотношений в области порядка пребывания иностранных граждан и заключение соответствующего международного договора по данному вопросу.
В связи с чем, 19 июня 2015 года в городе Санкт-Петербург, на заседании Петербургского международного экономического форума подписано указанное Соглашение, предусматривающее пребывание граждан Кыргызской Республики на территории Российской Федерации, а также граждан Российской Федерации на территории Кыргызской Республики без постановки на учет (регистрации) на срок 30 дней.
Закон вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

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